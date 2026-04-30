Detento que matou esposa após fim de casamento segue foragido um mês após crime no ES

Há um mês, a família da estudante de Direito Thaís Ellen Barbosa de Oliveira, de 23 anos, vive dias de luto e ainda espera por justiça. A jovem foi morta a facadas no dia 30 de março, no bairro Itaquari, em Cariacica, poucas horas após informar ao marido a decisão de encerrar o relacionamento.





O principal suspeito do crime é Tiago Machado Paixão, que cumpria pena no regime semiaberto. Ele não retornou ao sistema prisional e, desde então, é considerado foragido. Segundo informações apuradas pela reportagem de A Gazeta, o suspeito já foi visto por populares na região onde aconteceu o crime.





De acordo com a família, Thaís enviou mensagens ao suspeito na manhã do crime comunicando o término definitivo. O casal mantinha um relacionamento havia cerca de quatro anos.