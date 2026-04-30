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Feminicídio em Cariacica

Detento que matou esposa após fim de casamento segue foragido um mês após crime no ES

Jovem de 23 anos foi morta a facadas após comunicar o fim do relacionamento no bairro Itaquari, Cariacica

Publicado em 30 de Abril de 2026 às 11:44

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

30 abr 2026 às 11:44
Thaís Ellen Barbosa de Oliveira, de 23 anos, foi morta pelo marido que estava de
Thaís Ellen Barbosa de Oliveira, de 23 anos, foi morta pelo marido que estava de "saidinha" Acervo familiar

Há um mês, a família da estudante de Direito Thaís Ellen Barbosa de Oliveira, de 23 anos, vive dias de luto e ainda espera por justiça. A jovem foi morta a facadas no dia 30 de março, no bairro Itaquari, em Cariacica, poucas horas após informar ao marido a decisão de encerrar o relacionamento.


O principal suspeito do crime é Tiago Machado Paixão, que cumpria pena no regime semiaberto. Ele não retornou ao sistema prisional e, desde então, é considerado foragido. Segundo informações apuradas pela reportagem de A Gazeta, o suspeito já foi visto por populares na região onde aconteceu o crime. 


De acordo com a família, Thaís enviou mensagens ao suspeito na manhã do crime comunicando o término definitivo. O casal mantinha um relacionamento havia cerca de quatro anos.

A família está se reestruturando, tentando suavizar a ausência da Thaís, principalmente para o filho dela

Thiago Santos Primo e advogado

A Polícia Civil informou que o inquérito policial, conduzido pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), foi concluído na segunda-feira (27) com a devida representação à Justiça. Durante as investigações, foi solicitada a prisão temporária do suspeito, medida deferida pelo Poder Judiciário. 


Ao final do inquérito, ele foi indiciado pelo crime de feminicídio e a autoridade policial também representou pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva.

O crime

Uma prima do suspeito acionou a polícia após Tiago ir até a casa da avó levando o filho de 3 anos. Diante dos familiares, o homem teria confessado o crime e, em seguida, fugiu, deixando a criança no local.


De acordo com a Polícia Militar, Thaís foi encontrada no quarto, ao lado da faca utilizada no crime.  

Planos para o futuro

Segundo Thiago Santos, Thaís cursava o terceiro período de Direito e tinha muitos planos para o futuro. “Thaís era uma pessoa maravilhosa, gostava muito de viver. Estava em uma nova fase, como estudante de Direito, já atuando como estagiária e se dedicando integralmente à graduação, com excelentes notas. É mais um feminicídio que se soma a essa estatística perversa”, desabafou na ocasião.

Suspeito ligou para a família durante velório

Tiago Machado Paixão entrou em contato com uma amiga de Thaís, considerada irmã de consideração, e também enviou mensagens para o irmão da estudante. 


“O conteúdo era bem confuso. Em algumas conversas, ameaçava, dizia que ia matar todo mundo. Em outros momentos, dizia que não queria fazer aquilo, perguntava pelo filho…", contou um primo da vítima.

Histórico criminal

Tiago Machado Paixão, suspeito de matar Thaís Ellen Barbosa de Oliveira
Tiago Machado Paixão, suspeito de matar Thaís Ellen Barbosa de Oliveira Divulgação | Polícia Civil

Tiago Machado Paixão foi preso em 2019, no bairro Itaquari, após a apreensão de três fuzis AK-47 de fabricação russa na região, conforme reportagem divulgada pelo g1ES. À época, o delegado Christian Waichert, titular da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), informou que as armas estavam sob responsabilidade do suspeito, apontado como traficante ligado a uma organização criminosa que atua em Cariacica.


Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Atualmente, o suspeito cumpria pena em regime semiaberto, trabalhava em uma empresa de artefatos de concreto, na Serra, e retornava ao presídio após o expediente.

Leia Mais Sobre o Caso 

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