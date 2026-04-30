Detento que matou esposa após fim de casamento segue foragido um mês após crime no ES

Há um mês, a família da estudante de Direito Thaís Ellen Barbosa de Oliveira, de 23 anos, vive dias de luto e ainda espera por justiça. A jovem foi morta a facadas no dia 30 de março, no bairro Itaquari, em Cariacica, poucas horas após informar ao marido a decisão de encerrar o relacionamento.
O principal suspeito do crime é Tiago Machado Paixão, que cumpria pena no regime semiaberto. Ele não retornou ao sistema prisional e, desde então, é considerado foragido. Segundo informações apuradas pela reportagem de A Gazeta, o suspeito já foi visto por populares na região onde aconteceu o crime.
De acordo com a família, Thaís enviou mensagens ao suspeito na manhã do crime comunicando o término definitivo. O casal mantinha um relacionamento havia cerca de quatro anos.
A família está se reestruturando, tentando suavizar a ausência da Thaís, principalmente para o filho dela
Thiago Santos Primo e advogado
O crime
Uma prima do suspeito acionou a polícia após Tiago ir até a casa da avó levando o filho de 3 anos. Diante dos familiares, o homem teria confessado o crime e, em seguida, fugiu, deixando a criança no local.
De acordo com a Polícia Militar, Thaís foi encontrada no quarto, ao lado da faca utilizada no crime.
Planos para o futuro
Segundo Thiago Santos, Thaís cursava o terceiro período de Direito e tinha muitos planos para o futuro. “Thaís era uma pessoa maravilhosa, gostava muito de viver. Estava em uma nova fase, como estudante de Direito, já atuando como estagiária e se dedicando integralmente à graduação, com excelentes notas. É mais um feminicídio que se soma a essa estatística perversa”, desabafou na ocasião.
Suspeito ligou para a família durante velório
Tiago Machado Paixão entrou em contato com uma amiga de Thaís, considerada irmã de consideração, e também enviou mensagens para o irmão da estudante.
“O conteúdo era bem confuso. Em algumas conversas, ameaçava, dizia que ia matar todo mundo. Em outros momentos, dizia que não queria fazer aquilo, perguntava pelo filho…", contou um primo da vítima.
Histórico criminal
Tiago Machado Paixão foi preso em 2019, no bairro Itaquari, após a apreensão de três fuzis AK-47 de fabricação russa na região, conforme reportagem divulgada pelo g1ES. À época, o delegado Christian Waichert, titular da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), informou que as armas estavam sob responsabilidade do suspeito, apontado como traficante ligado a uma organização criminosa que atua em Cariacica.