Feminicídio

Estudante de Direito foi morta em Cariacica após terminar relacionamento

Thaís Ellen Barbosa de Oliveira, de 23 anos, avisou ao marido sobre o fim da relação horas antes do crime; suspeito, que está foragido, cumpre pena em regime semiaberto

Publicado em 31 de março de 2026 às 08:59

Thaís Ellen Barbosa de Oliveira, de 23 anos, foi morta pelo marido que estava de saidinha" Crédito: Reprodução/Arquivo de família

A estudante de Direito Thaís Ellen Barbosa de Oliveira, de 23 anos, foi morta a facadas na tarde de segunda-feira (30), no bairro Itaquari, em Cariacica, poucas horas após comunicar ao marido a decisão de encerrar o relacionamento. Tiago Machado Paixão, detento do regime semiaberto, é o principal suspeito do crime.

Familiares relataram à reportagem da TV Gazeta que Thaís enviou mensagens a Tiago na manhã de segunda-feira informando a decisão de terminar o relacionamento de forma definitiva. Segundo eles, essa pode ter sido a motivação do assassinato.

Eu havia conversado com ela pela manhã. Ela demonstrou que queria pôr fim ao relacionamento e, infelizmente, isso acabou resultando nesse desfecho trágico Thiago Santos Andrade Primo da vítima e advogado da família

Uma prima do suspeito acionou a polícia após ele ir até a casa da avó levando o filho de 3 anos. Diante dos familiares, o homem teria confessado o crime e, em seguida, fugido, deixando a criança no local.

Segundo Thiago Santos, Thaís cursava o terceiro período de Direito e tinha muitos planos para o futuro. “Thaís era uma pessoa maravilhosa, gostava muito de viver. Estava em uma nova fase, como estudante de Direito, já atuando como estagiária e se dedicando integralmente à graduação, com excelentes notas. É mais um feminicídio nesta quinzena que se soma a essa estatística perversa”, desabafou.

Ainda de acordo com o familiar, vítima e suspeito estavam juntos há cerca de quatro anos. O enterro de Thaís será realizado no Cemitério Parque da Paz, em Cariacica.

As polícias Civil e Militar foram acionadas para prestar mais informações sobre o caso. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) também foi procurada. O texto será atualizado assim que houver retorno.

Histórico criminal: suspeito foi preso após apreensão de fuzis

Tiago Machado Paixão Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Tiago Machado Paixão foi preso em 2019, no bairro Itaquari, após a apreensão de três fuzis AK-47 de fabricação russa na região, conforme reportagem divulgada pelo g1ES. À época, o delegado Christian Waichert, titular da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), informou que as armas estavam sob responsabilidade do suspeito, apontado como traficante ligado a uma organização criminosa que atua em Cariacica.

Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Atualmente, o suspeito cumpria pena em regime semiaberto, trabalhava em uma empresa de artefatos de concreto, na Serra, e retornava ao presídio após o expediente.

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