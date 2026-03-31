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Publicado em 31 de março de 2026 às 08:59
A estudante de Direito Thaís Ellen Barbosa de Oliveira, de 23 anos, foi morta a facadas na tarde de segunda-feira (30), no bairro Itaquari, em Cariacica, poucas horas após comunicar ao marido a decisão de encerrar o relacionamento. Tiago Machado Paixão, detento do regime semiaberto, é o principal suspeito do crime.
Familiares relataram à reportagem da TV Gazeta que Thaís enviou mensagens a Tiago na manhã de segunda-feira informando a decisão de terminar o relacionamento de forma definitiva. Segundo eles, essa pode ter sido a motivação do assassinato.
Thiago Santos AndradePrimo da vítima e advogado da família
Uma prima do suspeito acionou a polícia após ele ir até a casa da avó levando o filho de 3 anos. Diante dos familiares, o homem teria confessado o crime e, em seguida, fugido, deixando a criança no local.
Segundo Thiago Santos, Thaís cursava o terceiro período de Direito e tinha muitos planos para o futuro. “Thaís era uma pessoa maravilhosa, gostava muito de viver. Estava em uma nova fase, como estudante de Direito, já atuando como estagiária e se dedicando integralmente à graduação, com excelentes notas. É mais um feminicídio nesta quinzena que se soma a essa estatística perversa”, desabafou.
Ainda de acordo com o familiar, vítima e suspeito estavam juntos há cerca de quatro anos. O enterro de Thaís será realizado no Cemitério Parque da Paz, em Cariacica.
As polícias Civil e Militar foram acionadas para prestar mais informações sobre o caso. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) também foi procurada. O texto será atualizado assim que houver retorno.
Tiago Machado Paixão foi preso em 2019, no bairro Itaquari, após a apreensão de três fuzis AK-47 de fabricação russa na região, conforme reportagem divulgada pelo g1ES. À época, o delegado Christian Waichert, titular da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), informou que as armas estavam sob responsabilidade do suspeito, apontado como traficante ligado a uma organização criminosa que atua em Cariacica.
Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Atualmente, o suspeito cumpria pena em regime semiaberto, trabalhava em uma empresa de artefatos de concreto, na Serra, e retornava ao presídio após o expediente.
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