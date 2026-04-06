Suspeito de matar universitária em Cariacica após término segue foragido

Tiago Machado Paixão, suspeito de matar Thaís Ellen Barbosa de Oliveira Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O suspeito de matar a facadas a estudante de Direito Thaís Ellen Barbosa de Oliveira , de 23 anos, há uma semana, ainda não foi preso. Tiago Machado Paixão, de 27 anos, era marido da vítima e cumpria pena no regime semiaberto. Segundo familiares, ele cometeu o crime horas após receber mensagens de Thaís informando que ela queria terminar o relacionamento.

O crime aconteceu no último dia 30 no bairro Itaquari, em Cariacica. O suspeito conseguiu fugir e ainda não foi localizado. A reportagem de A Gazeta questionou a Polícia Civil sobre um eventual pedido de prisão, mas a corporação informou que "a investigação e as diligências da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) seguem em andamento, e outros detalhes não serão divulgados no momento". Contra Tiago há um mandado de recaptura em aberto por tráfico de drogas, crime pelo qual cumpria pena no regime semiaberto.

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), ele é considerado evadido da Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv) desde o dia 30, quando não retornou à unidade prisional após o expediente de trabalho externo. O suspeito estava preso desde 4 de novembro de 2019 pelos crimes de tráfico de drogas e roubo.

O crime

Thaís Ellen foi morta dentro de casa. De acordo com a Polícia Militar (PM), ela foi encontrada no quarto, ao lado da faca utilizada no crime. Foi uma prima do suspeito quem acionou a polícia após ele ir até a casa da avó e afirmar que havia matado a mulher. Em seguida, ele fugiu. O casal mantinha um relacionamento havia quatro anos.

Mensagens de término

Thaís Ellen Barbosa de Oliveira, de 23 anos, foi morta pelo marido que estava de "saidinha" Crédito: Acervo familiar

Familiares relataram à reportagem da TV Gazeta que Thaís enviou mensagens a Tiago na manhã do dia 30 de março informando a decisão de encerrar o relacionamento de forma definitiva. Segundo eles, essa pode ter sido a motivação do assassinato.

Eu havia conversado com ela pela manhã. Ela demonstrou que queria pôr fim ao relacionamento e, infelizmente, isso acabou resultando nesse desfecho trágico Thiago Santos Andrade - Primo da vítima e advogado da família

Segundo Thiago Santos, Thaís cursava o terceiro período de Direito e tinha muitos planos para o futuro. “Thaís era uma pessoa maravilhosa, gostava muito de viver. Estava em uma nova fase, como estudante de Direito, já atuando como estagiária e se dedicando integralmente à graduação, com excelentes notas. É mais um feminicídio nesta quinzena que se soma a essa estatística perversa”, desabafou.

Histórico criminal: prisão após apreensão de fuzis

g1 ES. À época, o delegado Christian Waichert, titular da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), informou que as armas estavam sob responsabilidade do suspeito, apontado como traficante ligado a uma organização criminosa que atua em Cariacica. Tiago Machado Paixão foi preso em 2019, no bairro Itaquari, após a apreensão de três fuzis AK-47 de fabricação russa na região , conforme reportagem do. À época, o delegado Christian Waichert, titular da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), informou que as armas estavam sob responsabilidade do suspeito, apontado como traficante ligado a uma organização criminosa que atua em Cariacica.