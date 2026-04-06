Suspeito de matar universitária em Cariacica após término segue foragido

O suspeito de matar a facadas a estudante de Direito Thaís Ellen Barbosa de Oliveira, de 23 anos, há uma semana, ainda não foi preso. Tiago Machado Paixão, de 27 anos, era marido da vítima e cumpria pena no regime semiaberto. Segundo familiares, ele cometeu o crime horas após receber mensagens de Thaís informando que ela queria terminar o relacionamento.
O crime aconteceu no último dia 30 no bairro Itaquari, em Cariacica. O suspeito conseguiu fugir e ainda não foi localizado. A reportagem de A Gazeta questionou a Polícia Civil sobre um eventual pedido de prisão, mas a corporação informou que "a investigação e as diligências da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) seguem em andamento, e outros detalhes não serão divulgados no momento". Contra Tiago há um mandado de recaptura em aberto por tráfico de drogas, crime pelo qual cumpria pena no regime semiaberto.
Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), ele é considerado evadido da Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv) desde o dia 30, quando não retornou à unidade prisional após o expediente de trabalho externo. O suspeito estava preso desde 4 de novembro de 2019 pelos crimes de tráfico de drogas e roubo.
O crime
Thaís Ellen foi morta dentro de casa. De acordo com a Polícia Militar (PM), ela foi encontrada no quarto, ao lado da faca utilizada no crime. Foi uma prima do suspeito quem acionou a polícia após ele ir até a casa da avó e afirmar que havia matado a mulher. Em seguida, ele fugiu. O casal mantinha um relacionamento havia quatro anos.
Mensagens de término
Familiares relataram à reportagem da TV Gazeta que Thaís enviou mensagens a Tiago na manhã do dia 30 de março informando a decisão de encerrar o relacionamento de forma definitiva. Segundo eles, essa pode ter sido a motivação do assassinato.
Eu havia conversado com ela pela manhã. Ela demonstrou que queria pôr fim ao relacionamento e, infelizmente, isso acabou resultando nesse desfecho trágico
Segundo Thiago Santos, Thaís cursava o terceiro período de Direito e tinha muitos planos para o futuro. “Thaís era uma pessoa maravilhosa, gostava muito de viver. Estava em uma nova fase, como estudante de Direito, já atuando como estagiária e se dedicando integralmente à graduação, com excelentes notas. É mais um feminicídio nesta quinzena que se soma a essa estatística perversa”, desabafou.
Histórico criminal: prisão após apreensão de fuzis
Tiago Machado Paixão foi preso em 2019, no bairro Itaquari, após a apreensão de três fuzis AK-47 de fabricação russa na região, conforme reportagem do g1 ES. À época, o delegado Christian Waichert, titular da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), informou que as armas estavam sob responsabilidade do suspeito, apontado como traficante ligado a uma organização criminosa que atua em Cariacica.
Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Atualmente, cumpria pena em regime semiaberto, trabalhava em uma empresa de artefatos de concreto, na Serra, e deveria retornar ao presídio após o expediente.