Intérpretes da Beija-Flor participam de roda de samba-enredo no Centro de Vitória

O Centro de Vitória vai se transformar em um grande palco de samba durante o Festival Fuzuê, que acontece nos dias 2, 3, 4, 13 e 14 de junho. Entre os destaques da programação está a apresentação da dupla Jéssica Martin e Nino, vozes oficiais da tradicional escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, marcada para o encerramento do evento.





Jéssica Martin fez história ao se tornar a primeira mulher a assumir oficialmente o microfone principal da Beija-Flor, enquanto Nino já possui trajetória ligada à escola e ao universo do samba-enredo, reconhecido pela potência vocal e forte ligação com a comunidade da azul e branco do Rio de Janeiro.





Em Vitória, os intérpretes cariocas se unem às principais vozes do carnaval capixaba em uma grande roda de samba-enredo gratuita e aberta ao público. O encontro acontece em frente à Praça Ubaldo Ramalhete, e promete reunir amantes do samba, do carnaval e da cultura popular.

Também participam da roda de samba Breno Almeida, da Pega no Samba; Danilo Cesar, da Novo Império; Emerson Xumbrega, da Boa Vista; Kaike Sant'Anna, da Jucutuquara; Kleber Simpatia, da Chegou o Que Faltava; Letícia de Jesus e Ricardinho, da Rosas de Ouro; além de Thiago Brito, da MUG.





Todas as atividades do Festival Fuzuê são gratuitas e acontecem em diferentes pontos do Centro de Vitória. A proposta do encontro é valorizar os artistas que dão voz aos sambas-enredo e aproximar o público da força cultural do carnaval, promovendo intercâmbio entre o samba carioca e o carnaval capixaba em um ambiente democrático, afetivo.