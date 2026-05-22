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Festival Fuzuê

Intérpretes da Beija-Flor participam de roda de samba-enredo no Centro de Vitória

Evento gratuito promoverá encontro do samba capixaba junto a vozes já históricas do carnaval carioca
Por Redação

Por Redação

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 08:02

Jéssica Martin e Nino são intérpretes da Beija-Flor
Jéssica Martin e Nino são intérpretes da Beija-Flor @eduardohollanda

O Centro de Vitória vai se transformar em um grande palco de samba durante o Festival Fuzuê, que acontece nos dias 2, 3, 4, 13 e 14 de junho. Entre os destaques da programação está a apresentação da dupla Jéssica Martin e Nino, vozes oficiais da tradicional escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, marcada para o encerramento do evento.


Jéssica Martin fez história ao se tornar a primeira mulher a assumir oficialmente o microfone principal da Beija-Flor, enquanto Nino já possui trajetória ligada à escola e ao universo do samba-enredo, reconhecido pela potência vocal e forte ligação com a comunidade da azul e branco do Rio de Janeiro.


Em Vitória, os intérpretes cariocas se unem às principais vozes do carnaval capixaba em uma grande roda de samba-enredo gratuita e aberta ao público. O encontro acontece em frente à Praça Ubaldo Ramalhete, e promete reunir amantes do samba, do carnaval e da cultura popular.  

Também participam da roda de samba Breno Almeida, da Pega no Samba; Danilo Cesar, da Novo Império; Emerson Xumbrega, da Boa Vista; Kaike Sant'Anna, da Jucutuquara; Kleber Simpatia, da Chegou o Que Faltava; Letícia de Jesus e Ricardinho, da Rosas de Ouro; além de Thiago Brito, da MUG.


Todas as atividades do Festival Fuzuê são gratuitas e acontecem em diferentes pontos do Centro de Vitória. A proposta do encontro é valorizar os artistas que dão voz aos sambas-enredo e aproximar o público da força cultural do carnaval, promovendo intercâmbio entre o samba carioca e o carnaval capixaba em um ambiente democrático, afetivo.

Trecho do clipe de
Trecho do clipe de "Acelera Aê!", da cantora Lilian Lomeu Reprodução/Youtube/@LilianLomeu

PROGRAMAÇÃO

02 de junho (terça-feira)

Oficinas Artísticas e Culturais

Local: HUBES+ - Vitória


Oficinas


  •  Identidade e o Patrimônio Cultural do Espírito Santo


  •  (ES)tandarte – Criação de estandartes artísticos para o festival


  •  Roda de Saberes: Patrimônio cultural e imaterial de Vitória


  •  Fotografia: um olhar para o Centro de Vitória



Quem pode participar:

As oficinas são destinadas às escolas parceiras do projeto, contemplando até 80 estudantes, sendo 20 vagas para cada oficina.

Entrada gratuita

Participação mediante seleção das escolas parceiras do projeto


03 de junho (quarta-feira)

Cine Capixaba

Local: Teatro Carlos Gomes – Centro de Vitória

Exibição de 04 documentários capixabas selecionados pela curadoria de audiovisual.

Quem pode participar:

As sessões serão realizadas com escolas do Centro de Vitória.

Participação destinada às escolas convidadas/parceiras


04 de junho (quinta-feira)

Festival Fuzuê com Caju pra Baixo

Local: Estacionamento ao lado da Praça Getúlio Vargas

Horário: A partir das 15h

Atrações: Disco Voador, Lilian Lomeu e Caju Pra Baixo

Entrada gratuita


13 de junho (sábado)

Circuito Sons e Sabores – Aquecimento para o primeiro jogo do Brasil

Local: Rua Maria Saraiva – em frente ao Bar da Zilda

Horário: A partir das 14h

Atrações: Primeira Classe e Samba Criolo

Entrada gratuita


14 de junho (domingo)

Roda de Samba-Enredo

Local: Em frente à Praça Ubaldo Ramalhete – Chopperia da Praça

Horário: 15h

Atrações: Nino e Jéssica, intérpretes da Beija-Flor, mais os dez intérpretes das escolas de samba de Vitória

Entrada gratuita

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