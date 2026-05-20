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Cultura

Dos tapetes de Corpus Christi ao maior café do mundo: veja as atrações da Feira dos Municípios 2026

Evento ocorre entre os dias 28 e 31 de maio, no Pavilhão de Carapina, na Serra, mais de 40 manifestações culturais
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 20 de Maio de 2026 às 13:16

Dos tapetes de Corpus Christi ao maior café do mundo; veja as atrações da Feira dos Municípios 2026
Dos tapetes de Corpus Christi ao maior café do mundo; veja as atrações da Feira dos Municípios 2026 Divulgação Feira dos Municípios

Está chegando a hora de unir todos os municípios do Espírito Santo em um só lugar. A Feira dos Municípios 2026 começa no próximo dia 28 de maio e vai até o dia 31, no Pavilhão de Carapina, na Serra, com entrada gratuita e atrações que levam a tradição e a grandeza (literalmente) do que o estado capixaba pode oferecer.


Entre os destaques desta edição está o município de Castelo, que levará para a feira um pedaço antecipado de Corpus Christi. Durante o evento, o município da Região Sul fará a confecção ao vivo de uma passadeira inspirada nos tradicionais tapetes do feriado religioso.


Como a ação acontece na semana que antecede a festa oficial, a equipe técnica do município ficará responsável pela montagem da Feira, utilizando todo o material produzido pelos voluntários. A proposta é transformar o estande em uma experiência imersiva de fé, arte e tradição, reunindo elementos que valorizam a identidade cultural e religiosa do município.

Queremos mostrar a riqueza de detalhes e a dedicação que fazem dessa celebração algo tão especial

Léia Ringuier Nali, secretária municipal de Turismo

Dos tapetes de Corpus Christi ao maior café do mundo; confira as atrações da Feira dos Municípios 2026.
Dos tapetes de Corpus Christi ao maior café do mundo; confira as atrações da Feira dos Municípios 2026. Divulgação Feira dos Municípios

Outro município que promete chamar atenção do público é Brejetuba, que levará para a área externa da Feira a preparação do que é conhecido na cidade como o “maior café do mundo”. São utilizados cerca de 500 quilos de pó, um coador gigante que mede 2,20 metros de diâmetro por 2,70 metros de altura e uma xícara com capacidade para 8.260 litros da bebida.

Segundo a prefeitura, a ação exigiu uma grande operação logística para reproduzir, na Grande Vitória, a mesma experiência vivida pelos visitantes no município. 

Estamos levando toda a estrutura para proporcionar a mesma identidade visual e sensorial que fazemos aqui em Brejetuba, com a fumaça subindo, o cheiro do café sendo passado na hora e a degustação logo em seguida

 Osmar Fidelis, o “Mazinho”, secretário municipal de Turismo

De acordo com Mazinho, a montagem da estrutura começará dias antes da abertura da Feira dos Municípios e envolverá transporte de equipamentos, instalação de estruturas metálicas, caldeira para aquecimento da água e equipes técnicas especializadas.

Serviço

Feira dos Municípios 2026
Data: 28 a 31 de maio
Local: Pavilhão de Carapina, Serra
Entrada gratuita

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