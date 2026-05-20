Dos tapetes de Corpus Christi ao maior café do mundo; veja as atrações da Feira dos Municípios 2026

Está chegando a hora de unir todos os municípios do Espírito Santo em um só lugar. A Feira dos Municípios 2026 começa no próximo dia 28 de maio e vai até o dia 31, no Pavilhão de Carapina, na Serra, com entrada gratuita e atrações que levam a tradição e a grandeza (literalmente) do que o estado capixaba pode oferecer.





Entre os destaques desta edição está o município de Castelo, que levará para a feira um pedaço antecipado de Corpus Christi. Durante o evento, o município da Região Sul fará a confecção ao vivo de uma passadeira inspirada nos tradicionais tapetes do feriado religioso.



