Dos tapetes de Corpus Christi ao maior café do mundo; veja as atrações da Feira dos Municípios 2026

Está chegando a hora de unir todos os municípios do Espírito Santo em um só lugar. A Feira dos Municípios 2026 começa no próximo dia 28 de maio e vai até o dia 31, no Pavilhão de Carapina, na Serra, com entrada gratuita e atrações que levam a tradição e a grandeza (literalmente) do que o estado capixaba pode oferecer.
Entre os destaques desta edição está o município de Castelo, que levará para a feira um pedaço antecipado de Corpus Christi. Durante o evento, o município da Região Sul fará a confecção ao vivo de uma passadeira inspirada nos tradicionais tapetes do feriado religioso.
Queremos mostrar a riqueza de detalhes e a dedicação que fazem dessa celebração algo tão especial
Léia Ringuier Nali, secretária municipal de Turismo
Outro município que promete chamar atenção do público é Brejetuba, que levará para a área externa da Feira a preparação do que é conhecido na cidade como o “maior café do mundo”. São utilizados cerca de 500 quilos de pó, um coador gigante que mede 2,20 metros de diâmetro por 2,70 metros de altura e uma xícara com capacidade para 8.260 litros da bebida.
Segundo a prefeitura, a ação exigiu uma grande operação logística para reproduzir, na Grande Vitória, a mesma experiência vivida pelos visitantes no município.
Estamos levando toda a estrutura para proporcionar a mesma identidade visual e sensorial que fazemos aqui em Brejetuba, com a fumaça subindo, o cheiro do café sendo passado na hora e a degustação logo em seguida
Osmar Fidelis, o “Mazinho”, secretário municipal de Turismo
De acordo com Mazinho, a montagem da estrutura começará dias antes da abertura da Feira dos Municípios e envolverá transporte de equipamentos, instalação de estruturas metálicas, caldeira para aquecimento da água e equipes técnicas especializadas.
Serviço
Feira dos Municípios 2026
Data: 28 a 31 de maio
Local: Pavilhão de Carapina, Serra
Entrada gratuita