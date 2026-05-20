“Vi minha filha morrendo”, diz mãe de adolescente vítima de meningite em Montanha

De acordo com a mãe, os primeiros sintomas surgiram na quarta-feira (13), quando a adolescente começou a reclamar de fortes dores de cabeça. Rosana relata que a filha também apresentava febre, enjoo, vômitos, sensibilidade à luz e rigidez no pescoço, com rápida piora do quadro.





Ainda na quarta-feira, Raylane foi levada a uma unidade de saúde, onde recebeu medicação e foi liberada. No entanto, segundo a família, as dores persistiram, e ela retornou ao hospital na mesma noite, permanecendo em atendimento durante a madrugada entre quarta (13) e quinta-feira (14).





Na quinta-feira (14), o quadro se agravou. As dores passaram a atingir os ombros e as costas, levando a um novo retorno à unidade de saúde. Já na sexta-feira (15), Rosana afirma que questionou os médicos sobre o diagnóstico da filha. Segundo ela, a transferência para São Mateus só ocorreu após insistência da família.