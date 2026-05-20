A missão da ministra Cármen Lúcia, do STF, no ES

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia, uma das figuras mais influentes do Judiciário brasileiro na atualidade, é um dos grandes destaques do Congresso Estadual da Advocacia 2026, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo (OAB-ES).
O evento será realizado nos dias 12 e 13 de agosto, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, e integra a programação da Semana da Advocacia, reunindo grandes nomes do Direito brasileiro para debates sobre temas atuais da área jurídica, relacionamento e fortalecimento institucional da advocacia.
Ministra do Supremo Tribunal Federal desde 2006, tornou-se, em 2012, a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Eleitoral em mais de 80 anos de existência da Corte.
Ao longo de sua atuação no TSE, a ministra ganhou destaque pela defesa da transparência eleitoral, da moralidade pública e do combate à desinformação.
Nos últimos anos, esteve à frente de discussões fundamentais sobre o uso de inteligência artificial nas eleições brasileiras, especialmente no enfrentamento às chamadas deepfakes e à disseminação de conteúdos falsos capazes de comprometer o processo democrático.
O evento vai reunir advogados, estudantes, magistrados, membros do Ministério Público e profissionais de diversas áreas do Direito em dois dias de discussões sobre democracia, inovação, segurança jurídica e os desafios contemporâneos da Justiça brasileira.
Mais informações: https://www.oabes.org.br.
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