A missão da ministra Cármen Lúcia, do STF, no ES

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia, uma das figuras mais influentes do Judiciário brasileiro na atualidade, é um dos grandes destaques do Congresso Estadual da Advocacia 2026, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo (OAB-ES).





O evento será realizado nos dias 12 e 13 de agosto, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, e integra a programação da Semana da Advocacia, reunindo grandes nomes do Direito brasileiro para debates sobre temas atuais da área jurídica, relacionamento e fortalecimento institucional da advocacia.





Ministra do Supremo Tribunal Federal desde 2006, tornou-se, em 2012, a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Eleitoral em mais de 80 anos de existência da Corte.