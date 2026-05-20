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Coluna Leonel Ximenes

A missão da ministra Cármen Lúcia, do STF, no ES

Ela é a primeira mulher a presidir o TSE em mais de 80 anos de existência da Corte

Publicado em 20 de Maio de 2026 às 14:00

Públicado em 

20 mai 2026 às 14:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ministra Cármen Lúcia discursa no plenário do Supremo Tribunal Federal, em Brasília Divulgação/STF

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia, uma das figuras mais influentes do Judiciário brasileiro na atualidade, é um dos grandes destaques do Congresso Estadual da Advocacia 2026, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo (OAB-ES).


 O evento será realizado nos dias 12 e 13 de agosto, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, e integra a programação da Semana da Advocacia, reunindo grandes nomes do Direito brasileiro para debates sobre temas atuais da área jurídica, relacionamento e fortalecimento institucional da advocacia.


Ministra do Supremo Tribunal Federal desde 2006, tornou-se, em 2012, a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Eleitoral em mais de 80 anos de existência da Corte.

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Ao longo de sua atuação no TSE, a ministra ganhou destaque pela defesa da transparência eleitoral, da moralidade pública e do combate à desinformação.


 Nos últimos anos, esteve à frente de discussões fundamentais sobre o uso de inteligência artificial nas eleições brasileiras, especialmente no enfrentamento às chamadas deepfakes e à disseminação de conteúdos falsos capazes de comprometer o processo democrático.


O evento vai reunir advogados, estudantes, magistrados, membros do Ministério Público e profissionais de diversas áreas do Direito em dois dias de discussões sobre democracia, inovação, segurança jurídica e os desafios contemporâneos da Justiça brasileira.


Mais informações: https://www.oabes.org.br.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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