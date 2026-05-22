Musin confirma 5ª edição com shows de Grupo Triii e Tiquequê em Vitória

Um dos principais eventos culturais voltados para a infância no Espírito Santo já tem data marcada. Nos dias 19 e 20 de junho, o Musin – Festival Música na Infância realiza sua 5ª edição no Parque da Pedra da Cebola, em Vitória. Com entrada gratuita, o festival reúne shows de grandes nomes da música infantil brasileira, além de atividades lúdicas e experiências voltadas para crianças e famílias.
Entre os destaques da programação estão as apresentações do Grupo Triii e do Tiquequê, referências nacionais no segmento. Na sexta-feira (19), o Grupo Triii sobe ao palco com o espetáculo “Miudinho”, que mistura música, brincadeiras e interação em uma experiência sensível e divertida. Já no sábado (20), o Tiquequê apresenta o show “Coleções”, que propõe uma viagem lúdica pelo universo infantil, com canções, dança, projeções visuais e participação do público.
Além dos shows, o festival contará com o tradicional Espaço de Experimentação Musical, atividades interativas, concurso de fantasias e ações espalhadas pelo parque, criando um ambiente pensado para estimular a criatividade, a imaginação e o contato das crianças com a música desde cedo.
Sobre o festival
Criado em 2022, o Musin se consolidou como o único festival capixaba exclusivamente dedicado à infância. A proposta vai além do entretenimento e aposta na construção de experiências afetivas e culturais.
O Musin é, para muitas crianças, o primeiro festival de suas vidas. Ao longo dessas edições, o evento vem construindo um legado que já marca toda uma geração
Daniel Morelo, diretor do festival
Um dos diferenciais da edição deste ano é a ampliação do acesso à programação. Na sexta-feira (19), cerca de 5 mil estudantes da rede municipal de ensino de Vitória participarão das atividades no parque, em uma ação realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. A iniciativa reforça o compromisso do festival com a democratização do acesso à cultura.
Para a diretora do evento, Simone Marçal, investir em experiências culturais na infância é fundamental para o desenvolvimento das crianças. “Quando uma criança vive a música desde cedo, ela amplia sua imaginação, seu repertório e seu vínculo com a cidade”, destaca.
Musin – Festival Música na Infância
Datas: 19 e 20 de junho de 2026
Sexta-feira (19), a partir das 14h
Sábado (20), a partir das 10h
Local: Parque da Pedra da Cebola, em Vitória
Entrada: gratuita