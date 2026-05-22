Musin confirma 5ª edição com shows de Grupo Triii e Tiquequê em Vitória

Um dos principais eventos culturais voltados para a infância no Espírito Santo já tem data marcada. Nos dias 19 e 20 de junho, o Musin – Festival Música na Infância realiza sua 5ª edição no Parque da Pedra da Cebola, em Vitória. Com entrada gratuita, o festival reúne shows de grandes nomes da música infantil brasileira, além de atividades lúdicas e experiências voltadas para crianças e famílias.





Entre os destaques da programação estão as apresentações do Grupo Triii e do Tiquequê, referências nacionais no segmento. Na sexta-feira (19), o Grupo Triii sobe ao palco com o espetáculo “Miudinho”, que mistura música, brincadeiras e interação em uma experiência sensível e divertida. Já no sábado (20), o Tiquequê apresenta o show “Coleções”, que propõe uma viagem lúdica pelo universo infantil, com canções, dança, projeções visuais e participação do público.





Além dos shows, o festival contará com o tradicional Espaço de Experimentação Musical, atividades interativas, concurso de fantasias e ações espalhadas pelo parque, criando um ambiente pensado para estimular a criatividade, a imaginação e o contato das crianças com a música desde cedo.