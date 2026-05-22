Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Musin confirma 5ª edição com shows de Grupo Triii e Tiquequê em Vitória
Para a criançada

Musin confirma 5ª edição com shows de Grupo Triii e Tiquequê em Vitória

Festival gratuito para crianças e famílias acontece em junho, com shows, atividades interativas e participação de cerca de 5 mil alunos da rede municipal
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 08:26

Musin – Festival Música na Infância
Musin – Festival Música na Infância Marcela Sampaio/Musin 2025

Um dos principais eventos culturais voltados para a infância no Espírito Santo já tem data marcada. Nos dias 19 e 20 de junho, o Musin – Festival Música na Infância realiza sua 5ª edição no Parque da Pedra da Cebola, em Vitória. Com entrada gratuita, o festival reúne shows de grandes nomes da música infantil brasileira, além de atividades lúdicas e experiências voltadas para crianças e famílias.

Entre os destaques da programação estão as apresentações do Grupo Triii e do Tiquequê, referências nacionais no segmento. Na sexta-feira (19), o Grupo Triii sobe ao palco com o espetáculo “Miudinho”, que mistura música, brincadeiras e interação em uma experiência sensível e divertida. Já no sábado (20), o Tiquequê apresenta o show “Coleções”, que propõe uma viagem lúdica pelo universo infantil, com canções, dança, projeções visuais e participação do público.

Além dos shows, o festival contará com o tradicional Espaço de Experimentação Musical, atividades interativas, concurso de fantasias e ações espalhadas pelo parque, criando um ambiente pensado para estimular a criatividade, a imaginação e o contato das crianças com a música desde cedo.

Musin – Festival Música na Infância
Musin – Festival Música na Infância Marcela Sampaio/Musin 2025

Sobre o festival

Criado em 2022, o Musin se consolidou como o único festival capixaba exclusivamente dedicado à infância. A proposta vai além do entretenimento e aposta na construção de experiências afetivas e culturais.

O Musin é, para muitas crianças, o primeiro festival de suas vidas. Ao longo dessas edições, o evento vem construindo um legado que já marca toda uma geração

Daniel Morelo, diretor do festival

Um dos diferenciais da edição deste ano é a ampliação do acesso à programação. Na sexta-feira (19), cerca de 5 mil estudantes da rede municipal de ensino de Vitória participarão das atividades no parque, em uma ação realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. A iniciativa reforça o compromisso do festival com a democratização do acesso à cultura.

Para a diretora do evento, Simone Marçal, investir em experiências culturais na infância é fundamental para o desenvolvimento das crianças. “Quando uma criança vive a música desde cedo, ela amplia sua imaginação, seu repertório e seu vínculo com a cidade”, destaca.

Serviço

Musin – Festival Música na Infância
Datas: 19 e 20 de junho de 2026
Sexta-feira (19), a partir das 14h
Sábado (20), a partir das 10h
Local: Parque da Pedra da Cebola, em Vitória
Entrada: gratuita

Veja Também 

Festival de Cinema de Vitória

Festival de Cinema de Vitória bate recorde de trabalhos inscritos

Festival de Cinema de Santa Teresa une filmes e gastronomia em edição inédita

Festival de Cinema de Santa Teresa une filmes e gastronomia em edição inédita

Festival de balonismo acontece nos dias 24 e 25 de maio, em Pedra Azul

Festival de balões vai colorir cidade da Grande Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Crianças Música Família
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Drogas e armas foram encontradas em casa em Linhares
Casal é preso com duas submetralhadoras e drogas em Linhares
Jéssica Ramos Dias, de 35 anos, foi presa ao levar drogas para o filho no Iases de Linhares
Mãe é presa ao tentar levar drogas para o filho no Iases em Linhares
O artesão Fábio Rocha de Jesus transforma arte tradicional em fonte principal de sustento da família
Como aldeias indígenas afastadas do litoral de Aracruz reinventam a própria economia sem abrir mão da identidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados