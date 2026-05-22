Saiba quem é Alexandre Altoé, capixaba namorado de Miguel Falabella

Um nome até então fora dos holofotes nacionais começou a chamar atenção nas redes sociais nesta semana. Trata-se de Alexandre Altoé, empresário capixaba que vive um relacionamento com o ator Miguel Falabella. Nesta quinta-feira (21) o artista, de 69 anos, compartilhou uma foto ao lado do namorado dentro de um avião, com a legenda: “Pelos ares da vida. Alexandre e eu”.
De Marilândia, no noroeste do estado, Alexandre é dono de uma loja de suplementos na cidade e leva uma vida longe da mídia até então. Mas bastou o clique publicado por Falabella para que o capixaba passasse a despertar curiosidade.
Apesar da repercussão recente, o relacionamento não é novo. Segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, os dois estão juntos há algum tempo, mas optaram por manter a relação de forma discreta. Ainda assim, alguns registros já davam pistas: Alexandre e Falabella passaram o último réveillon juntos, em Copacabana, no Rio de Janeiro.
Outro ponto que chama atenção é a aparição inusitada de Falabella e amigas famosas nas redes sociais de Alexandre Altoé e de sua loja de suplementos. O ator já apareceu em vídeos anunciando promoções da loja de suplementos do namorado.
Também há vídeos de nomes conhecidos da TV, como Marisa Orth e Danielle Winits, divulgando uma corrida prevista para acontecer em Marilândia.
A curiosidade do público cresce, mas Alexandre Altoé ainda mantém os pés na rotina de Marilândia. Mesmo com a repercussão, o casal segue longe de grandes exposições públicas.