Saiba quem é Alexandre Altoé, capixaba namorado de Miguel Falabella

Um nome até então fora dos holofotes nacionais começou a chamar atenção nas redes sociais nesta semana. Trata-se de Alexandre Altoé, empresário capixaba que vive um relacionamento com o ator Miguel Falabella. Nesta quinta-feira (21) o artista, de 69 anos, compartilhou uma foto ao lado do namorado dentro de um avião, com a legenda: “Pelos ares da vida. Alexandre e eu”.





De Marilândia, no noroeste do estado, Alexandre é dono de uma loja de suplementos na cidade e leva uma vida longe da mídia até então. Mas bastou o clique publicado por Falabella para que o capixaba passasse a despertar curiosidade.