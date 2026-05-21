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"A mãe tá enjaulada"

Prisão de Deolane Bezerra vira meme nas redes após operação contra lavagem de dinheiro do PCC

Influenciadora foi presa em Barueri durante ação da Polícia Civil e do Ministério Público
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 14:32

Deolane diz que a família é discriminada por vizinhos
Reprodução/Instagram/@Deolanebezerra
A prisão da influenciadora Deolane Bezerra na manhã desta quinta-feira (21) rapidamente dominou as redes sociais e transformou a operação policial em um dos assuntos mais comentados do dia.

Conhecida pelo forte engajamento online, ela virou alvo de memes logo após a divulgação do ação.

Deolane foi presa em Baueri, na região metropolitana de São Paulo, durante a Operação Vérnix, realizada pela Polícia Civil em conjunto com o Ministério Público de São Paulo. A investigação apura suspeitas de lavagem de dinheiro do PCC por meio de uma transportadora de fachada.


A ação também teve mandados de prisão contra Marco Herbas Camacho, o Marcola, apontado como chefe da facção criminosa, além de familiares dele. Marcola já está preso em uma unidade federal de segurança máxima no Distrito Federal.


Enquanto os advogados dos investigados afirmavam que ainda analisavam os detalhes da operação, a internet reagia em outra velocidade. Usuários passaram a compartilhar montagens, vídeos e piadas envolvendo a influenciadora e o histórico de polêmicas em torno de seu nome. 

"Poxa, e a Deolane tinha prometido que ia ficar bem ativa nas redes hoje…", escreveu o perfil @blogcerejanegra no X. Já o usuário @andr_blogueiro ironizou a situação ao comentar: "Curioso pra saber quem vai ser a atriz que vai interpretar a dra. Deolane Bezerra em Tremembé 2. 

Digite aqui seu texto...

Outro comentário que viralizou foi o do usuário @JFreiress_, que brincou sobre a troca de lugares entre famosos envolvidos em polêmicas recentes. "MC Ryan trocando de lugar com Deolane Bezerra na cadeia", escreveu.

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Quem é Deolane Bezerra, influenciadora presa em operação contra lavagem de dinheiro do PCC

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Influenciadora, participante de reality e mais de R$ 65 milhões em imóveis: quem é Deolane Bezerra, presa em operação contra o PCC

Deolane Bezerra é presa

Deolane Bezerra é presa sob suspeita de ligação com lavagem de dinheiro do PCC

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