Prisão de Deolane Bezerra vira meme nas redes após operação contra lavagem de dinheiro do PCC

Deolane foi presa em Baueri, na região metropolitana de São Paulo, durante a Operação Vérnix, realizada pela Polícia Civil em conjunto com o Ministério Público de São Paulo. A investigação apura suspeitas de lavagem de dinheiro do PCC por meio de uma transportadora de fachada.
A ação também teve mandados de prisão contra Marco Herbas Camacho, o Marcola, apontado como chefe da facção criminosa, além de familiares dele. Marcola já está preso em uma unidade federal de segurança máxima no Distrito Federal.
Enquanto os advogados dos investigados afirmavam que ainda analisavam os detalhes da operação, a internet reagia em outra velocidade. Usuários passaram a compartilhar montagens, vídeos e piadas envolvendo a influenciadora e o histórico de polêmicas em torno de seu nome.
Poxa, e a Deolane tinha prometido que ia ficar bem ativa nas redes hoje… pic.twitter.com/GE8RTdEXZU— Cereja Negra 🍒 (@blogcerejanegra) May 21, 2026
"Poxa, e a Deolane tinha prometido que ia ficar bem ativa nas redes hoje…", escreveu o perfil @blogcerejanegra no X. Já o usuário @andr_blogueiro ironizou a situação ao comentar: "Curioso pra saber quem vai ser a atriz que vai interpretar a dra. Deolane Bezerra em Tremembé 2.
Curioso pra saber quem vai ser a atriz que vai interpretar a dra. Deolane Bezerra em tremembé 2 pic.twitter.com/rTguIebPj4— blogueiro low profile (@andr_blogueiro) May 21, 2026
Digite aqui seu texto...
Deolane Bezerra chegando pela 2a vez na prisão.— Gustavo Veloso (@g_vgouvea) May 21, 2026
Exxquece, a mãe tá enjaulada! pic.twitter.com/CQHrSXlbKu
Outro comentário que viralizou foi o do usuário @JFreiress_, que brincou sobre a troca de lugares entre famosos envolvidos em polêmicas recentes. "MC Ryan trocando de lugar com Deolane Bezerra na cadeia", escreveu.
MC Ryan trocando de lugar com Deolane Bezerra na cadeia. pic.twitter.com/ZncJLEsyw3— Julio Freiress 🇧🇷 (@JFreiress_) May 21, 2026
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Deolane Bezerra na cadeia novamente, e agora só falta a outra loira safada na cadeia também. pic.twitter.com/dMGG1L1ISQ— blogueiro low profile (@andr_blogueiro) May 21, 2026
a Deolane chegando pela segunda vez na prisão pic.twitter.com/5qVV1gE2C3— thiago (@httpsrealitys) May 21, 2026
LIBERA A DEOLANE pic.twitter.com/Etget8nhD3— gringo (@boanoitedri) May 21, 2026
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