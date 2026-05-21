Prisão de Deolane Bezerra vira meme nas redes após operação contra lavagem de dinheiro do PCC

Deolane foi presa em Baueri, na região metropolitana de São Paulo, durante a Operação Vérnix, realizada pela Polícia Civil em conjunto com o Ministério Público de São Paulo. A investigação apura suspeitas de lavagem de dinheiro do PCC por meio de uma transportadora de fachada.





A ação também teve mandados de prisão contra Marco Herbas Camacho, o Marcola, apontado como chefe da facção criminosa, além de familiares dele. Marcola já está preso em uma unidade federal de segurança máxima no Distrito Federal.





Enquanto os advogados dos investigados afirmavam que ainda analisavam os detalhes da operação, a internet reagia em outra velocidade. Usuários passaram a compartilhar montagens, vídeos e piadas envolvendo a influenciadora e o histórico de polêmicas em torno de seu nome.