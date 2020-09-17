Uma viatura da Polícia Militar foi recolhida na última quarta-feira (16) após drogas, rádios comunicadores e dinheiro serem encontrados dentro do veículo. O material estaria escondido embaixo do banco traseiro da viatura e foi descoberto durante uma manutenção numa oficina mecânica em Vitória.
Drogas são encontradas dentro de viatura da PM em Vitória
O boletim de ocorrência, que foi registrado sobre o caso, foi obtido pela TV Gazeta e descreve que o mecânico foi quem visualizou os radiocomunicadores e frascos frequentemente usados para armazenar uma substância conhecida como loló. Além dos quatro frascos, foram encontrados oito pinos de cocaína, 22 pedras de crack, 3 buchas de maconha, R$ 8 e oito rádios comunicadores.
Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que adotou as providências iniciais de praxe, recolhendo a viatura, apreendendo o material ilícito e o encaminhando à perícia da Polícia Civil. A partir de então, será instaurado um Inquérito Policial Militar que vai apurar as circunstâncias nas quais ocorreram o fato.
A PM disse ainda que, com a conclusão dos trabalhos, caso existam indícios de crime militar, o inquérito será encaminhado à Auditoria Militar, sem prejuízo das consequências administrativas disciplinares.
A Polícia Civil reforçou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vitória e que o procedimento foi encaminhado para a Corregedoria da Polícia Militar, para apuração dos fatos.