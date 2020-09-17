Drogas são encontradas dentro de viatura da PM em Vitória

O boletim de ocorrência, que foi registrado sobre o caso, foi obtido pela TV Gazeta e descreve que o mecânico foi quem visualizou os radiocomunicadores e frascos frequentemente usados para armazenar uma substância conhecida como loló. Além dos quatro frascos, foram encontrados oito pinos de cocaína, 22 pedras de crack, 3 buchas de maconha, R$ 8 e oito rádios comunicadores.