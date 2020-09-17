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Máfia internacional

Quadrilha de agiotas segue agindo na Grande Vitória; veja como denunciar

Segundo delegado João Francisco Filho, as investigações continuam e a polícia orienta que as vítimas façam denúncias pessoalmente

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 08:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 08:51
Operação mira colombianos e equatorianos
Grupo utiliza caderno para fazer anotações de empréstimos realizados a juros exorbitantes. Cobrança é feita de forma violenta Crédito: Divulgação/ Polícia Civil
Quadrilha de agiotas segue agindo na Grande Vitória; veja como denunciar
Mesmo depois da prisão de integrantes de uma quadrilha internacional de agiotagem, vítimas continuam relatando cobranças e ameaças de pessoas ligadas ao grupo. De acordo com a Polícia Civil, mais pessoas estão sendo identificadas e uma nova operação contra a quadrilha deve ser deflagrada. Mas a polícia pede para que as pessoas denunciem os criminosos, inclusive, indo até a delegacia.
O delegado João Francisco Filho confirmou, em entrevista à TV Gazeta, que as investigações seguem e que a polícia deve realizar novas ações contra a quadrilha no futuro.
As investigações continuam. Depois que iniciamos a execução da primeira etapa desta operação, nós identificamos que realmente existem outros integrantes. E assim que as investigações permitirem, nós estaremos realizando a segunda etapa dessa operação (...) Nós já identificamos outros integrantes e, futuramente, haverá outros desdobramentos desta operação, disse.

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Para uma melhor investigação dos crimes, o delegado pede para que a população faça denúncias sobre a ação do grupo. A comunicação pode ser feita pelo Disque-Denúncia 181, mas a polícia destaca a importância da denúncia presencial, na própria delegacia, para uma maior punição aos suspeitos.
"Nós solicitamos às pessoas que venham até a delegacia, porque quando ela chega, apresenta o caso e se apresenta como vítima, esse indivíduo tem o agravamento da pena"
João Francisco Filho - Delegado
"Isso nos permite realizar uma segregação mais efetiva desse indivíduo. Quando nós concluímos o inquérito, ele é indiciado e há um agravamento da pena dele", destacou.

OPERAÇÃO CARTAGENA

Membros de uma organização criminosa internacional que pratica agiotagem foram presos na última quinta-feira (10) em Vila Velha, Aracruz e Itaipava, distrito de Itapemirim. Entre os detidos estavam equatorianos e colombianos. Foram cumpridos sete mandados de prisão e outras 13 pessoas foram presas em flagrante. Alguns membros da organização já possuíam passagem pela polícia, tanto no Brasil quanto em seus países de origem.
De acordo com a polícia, o grupo agia emprestando dinheiro com juros diários para pessoas físicas e pequenos comerciantes, ameaçando depois as vítimas e fazendo uso de violência para receber o valor.

ONDE DENUNCIAR

As vítimas podem ir ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), que fica na Avenida Marechal Campos, nº 1236 - Bairro Bonfim, Vitória/ ES.
Com informações da TV Gazeta

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