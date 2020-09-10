Polícia deflagra uma operação contra uma máfia internacional que atua no ES Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Máfia internacional de agiotagem pode ter levado a suicídios no ES

O secretário de Segurança Pública do Estado, Alexandre Ramalho, classificou a atuação da quadrilha como "perversa" e informou que os alvos eram principalmente pessoas humildes, que buscavam empréstimos de baixo valor. O secretário completou, dizendo que os membros utilizavam violência psicológica e ameaças, inclusive com armas de fogo, para pressionar as vítimas para que quitassem os débitos.

De acordo com a Polícia Civil, foram apreendidos 32 documentos de veículos que serviriam como pagamentos das dívidas adquiridas pelas vítimas com a quadrilha, além de cerca de R$ 280 mil em notas promissórias. O delegado do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), João Francisco afirmou, porém, que algumas pessoas ainda assim não conseguiram quitar os débitos.

"As investigações continuam, há outros crimes a se apurar. Temos elementos que informam que tiveram pessoas que tiraram a própria vida porque não conseguiram pagar essa dívida. É um caso grave, que estamos investigando a correlação destes fatos, disse o delegado.

Cerca de R$ 280 mil reais em notas promissórias foram apreendidos pela polícia Crédito: Daniel Pasti

A divulgação dos serviços da organização criminosa era feita através de panfletagem, segundo a polícia. Uma integrante - a única brasileira do grupo - distribuía cartões de visitas com promessas de facilitações no pagamento das dívidas, o que não se confirmava após os empréstimos serem realizados.

Segundo a polícia, trata-se de uma quadrilha bem organizada, com divisões específicas para as partes administrativas e outros membros focados exclusivamente no uso da força para extorquir as vítimas. A Polícia Civil revelou também que a máfia atua em todo o Brasil, além de, possivelmente, outros municípios do Espírito Santo.