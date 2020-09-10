Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Investigação continua

Máfia internacional de agiotagem pode ter levado a suicídios no ES

A Polícia Civil afirmou que vai investigar casos de pessoas que podem ter tirado a própria vida porque não conseguiram pagar as dívidas

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 19:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 19:40
Um dos mandados é cumprido em Vila Velha
Polícia deflagra uma operação contra uma máfia internacional que atua no ES Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Polícia Civil informou que pessoas podem tirado a própria vida por não conseguirem quitar empréstimos realizados com uma quadrilha internacional de agiotagem que atua, a princípio, em pelo menos três municípios do Espírito Santo. Nesta quinta-feira (10), 13 membros da organização criminosa foram presos durante a Operação Cartagena em Vila VelhaAracruz e Itaipava, distrito de Itapemirim.
Máfia internacional de agiotagem pode ter levado a suicídios no ES
O secretário de Segurança Pública do Estado, Alexandre Ramalho, classificou a atuação da quadrilha como "perversa" e informou que os alvos eram principalmente pessoas humildes, que buscavam empréstimos de baixo valor. O secretário completou, dizendo que os membros utilizavam violência psicológica e ameaças, inclusive com armas de fogo, para pressionar as vítimas para que quitassem os débitos. 
De acordo com a Polícia Civil, foram apreendidos 32 documentos de veículos que serviriam como pagamentos das dívidas adquiridas pelas vítimas com a quadrilha, além de cerca de R$ 280 mil em notas promissórias. O delegado do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), João Francisco afirmou, porém, que algumas pessoas ainda assim não conseguiram quitar os débitos.
"As investigações continuam, há outros crimes a se apurar. Temos elementos que informam que tiveram pessoas que tiraram a própria vida porque não conseguiram pagar essa dívida. É um caso grave, que estamos investigando a correlação destes fatos, disse o delegado.
Leque de talões de notas promissórias apreendidos pela polícia
Cerca de R$ 280 mil reais em notas promissórias foram apreendidos pela polícia Crédito: Daniel Pasti
A divulgação dos serviços da organização criminosa era feita através de panfletagem, segundo a polícia. Uma integrante - a única brasileira do grupo - distribuía cartões de visitas com promessas de facilitações no pagamento das dívidas, o que não se confirmava após os empréstimos serem realizados.
Segundo a polícia, trata-se de uma quadrilha bem organizada, com divisões específicas para as partes administrativas e outros membros focados exclusivamente no uso da força para extorquir as vítimas. A Polícia Civil revelou também que a máfia atua em todo o Brasil, além de, possivelmente, outros municípios do Espírito Santo.
A Polícia Civil divulgou que os 13 membros da quadrilha presos nesta quarta-feira (10) serão indiciados por associação criminosa, mas ainda serão investigados por outros crimes, como lavagem de dinheiro e extorsão.

Veja Também

Máfia internacional de agiotagem pode ter atuação em todo o ES

Polícia mira máfia internacional de agiotagem com atuação no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Você deve confiar em conselhos de saúde de um chatbot de IA?
Imagem de destaque
A vítima de voyerismo filmada na própria casa para vídeos sexuais: 'Não consigo mais dormir'
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Campeã do BBB 26, Ana Paula Renault estreia nova temporada do Saia Justa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados