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Apreensão

Sete pés de maconha são encontrados pela polícia em Nova Venécia

Além dos pés de maconha, outras três buchas da mesma droga foram localizadas no bairro Padre Giani. Segundo a polícia, ninguém foi preso

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 10:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 10:02
Sete pés de maconha são encontrados pela polícia em Nova Venécia
Cadela Jade da equipe K-9 auxiliou na ocorrência Crédito: Polícia Militar/Divulgação
Uma ocorrência da Polícia Militar resultou na apreensão de sete pés de maconha e três buchas da mesma droga em um terreno no bairro Padre Giani, em Nova Venécia, na Região Noroeste do Espírito Santo. A apreensão aconteceu por volta das 13h desta quarta-feira (16).
De acordo com a ocorrência, os militares foram acionados pela equipe de inteligência do 2º Batalhão para verificar uma denúncia. No local, os policiais encontraram um homem que correu e não foi alcançado.

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O local é conhecido por ser usado para o tráfico e esconderijo de entorpecentes, segundo a polícia. Os militares revistaram a área e encontraram os entorpecentes com o auxílio da cadela Jade, da equipe K-9.
Os policiais tentaram localizar o suspeito, mas ninguém foi preso. Os entorpecentes apreendidos foram entregues na 17º Delegacia Regional de Nova Venécia. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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