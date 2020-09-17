Sete pés de maconha são encontrados pela polícia em Nova Venécia

Uma ocorrência da Polícia Militar resultou na apreensão de sete pés de maconha e três buchas da mesma droga em um terreno no bairro Padre Giani, em Nova Venécia, na Região Noroeste do Espírito Santo. A apreensão aconteceu por volta das 13h desta quarta-feira (16).
De acordo com a ocorrência, os militares foram acionados pela equipe de inteligência do 2º Batalhão para verificar uma denúncia. No local, os policiais encontraram um homem que correu e não foi alcançado.
O local é conhecido por ser usado para o tráfico e esconderijo de entorpecentes, segundo a polícia. Os militares revistaram a área e encontraram os entorpecentes com o auxílio da cadela Jade, da equipe K-9.
Os policiais tentaram localizar o suspeito, mas ninguém foi preso. Os entorpecentes apreendidos foram entregues na 17º Delegacia Regional de Nova Venécia. O caso será investigado pela Polícia Civil.