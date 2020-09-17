Sete pés de maconha são encontrados pela polícia em Nova Venécia

De acordo com a ocorrência, os militares foram acionados pela equipe de inteligência do 2º Batalhão para verificar uma denúncia. No local, os policiais encontraram um homem que correu e não foi alcançado.

O local é conhecido por ser usado para o tráfico e esconderijo de entorpecentes, segundo a polícia. Os militares revistaram a área e encontraram os entorpecentes com o auxílio da cadela Jade, da equipe K-9.