Casal suspeito de roubar sítio em Sooretama é preso em São Mateus

Um homem de 22 anos e uma mulher de 24 foram presos nesta quarta-feira (16), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Eles são suspeitos de participação no roubo de uma propriedade rural, na localidade de Córrego Rodrigues, em Sooretama, na mesma região, no início do mês de julho.
Segundo a Polícia Civil, equipes de Linhares, Sooretama e Rio Bananal, com apoio de agentes de São Mateus, atuaram na operação policial no bairro Novo Horizonte, para cumprir os mandados de busca e apreensão, além dos mandados de prisão temporária dos suspeitos.
A polícia informou que os dois estavam escondidos em uma casa no bairro Novo Horizonte. Os policiais estiveram no local, cercaram o imóvel e prenderam o casal. Além da prisão dos suspeitos, alguns objetos das vítimas foram recuperados.
Segundo a polícia, ao serem interrogados na Delegacia de Regional de Linhares os suspeitos confessaram os crimes. O homem foi encaminhado para o Presídio Regional de Linhares (PRL) e a mulher para o Presídio Feminino de Colatina.
O ROUBO
De acordo com a Polícia Civil, no dia 2 de julho, criminosos armados invadiram as casas da propriedade em Sooretama, renderam e amarraram as vítimas e roubaram vários pertences das famílias. Um homem de 34 anos, foi preso, no dia 03 de setembro, enquanto tentava conseguir um passaporte na Polícia Federal e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.