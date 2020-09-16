Casal suspeito de roubar sítio em Sooretama é preso em São Mateus

Os suspeitos fora levados para a Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato

Um homem de 22 anos e uma mulher de 24 foram presos nesta quarta-feira (16), em São Mateus , no Norte do Espírito Santo. Eles são suspeitos de participação no roubo de uma propriedade rural, na localidade de Córrego Rodrigues, em Sooretama , na mesma região, no início do mês de julho.

Segundo a Polícia Civil, equipes de Linhares, Sooretama e Rio Bananal, com apoio de agentes de São Mateus, atuaram na operação policial no bairro Novo Horizonte, para cumprir os mandados de busca e apreensão, além dos mandados de prisão temporária dos suspeitos.

A polícia informou que os dois estavam escondidos em uma casa no bairro Novo Horizonte. Os policiais estiveram no local, cercaram o imóvel e prenderam o casal. Além da prisão dos suspeitos, alguns objetos das vítimas foram recuperados.

Segundo a polícia, ao serem interrogados na Delegacia de Regional de Linhares os suspeitos confessaram os crimes. O homem foi encaminhado para o Presídio Regional de Linhares (PRL) e a mulher para o Presídio Feminino de Colatina.

O ROUBO