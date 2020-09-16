Filhos pedem ajuda para encontrar empresário de Guarapari suspeito de matar a ex no RJ

Mara Cristina Tavares, de 55 anos, foi assassinada a tiros na varanda de casa no bairro Parque Corrientes Crédito: Arquivo pessoal

Um empresário de Guarapari é suspeito de matar a ex-mulher no município de Campos de Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro. O crime aconteceu na manhã desta terça-feira (15).

Mara Cristina Tavares, de 55 anos, foi assassinada a tiros na varanda de casa no bairro Parque Corrientes. Familiares da vítima apontam o empresário Nilton Francisco Rangel Pinto como o autor dos disparos. Nas redes sociais, amigos e parentes de Mara fazem uma campanha para ajudar a polícia a localizar o suspeito.

De acordo com os filhos dele e de Mara, Nilton é morador de Guarapari e tem traillers que vendem alimentos na orla e em festas no município capixaba. Uma briga por pensão pode ter motivado o crime, de acordo com familiares. Eles contaram que Nilton teve que pagar, no início de setembro, mais de R$ 17 mil referente a pensão atrasada.

Mara morou com o suspeito em Guarapari por 25 anos, mas os dois são do Estado do Rio de Janeiro . Ela fugiu do Espírito Santo há oito anos, segundo familiares, porque Nilton não aceitava a separação e ameaçava matá-la caso isso ocorresse.

O empresário Nilton Francisco Rangel Pinto é apontado pela família como o autor dos disparos. que atingiu a ex-esposa Crédito: Reprodução/ Instagram

De acordo com o filho de Nilton e Mara, o estudante de nutrição Nilton Pinto Monteiro Netto, o pai sempre foi agressivo com a mãe e já chegou a agredi-la com socos e até com o cano de uma arma. "Uma vez mamãe falou que ele deu um soco na cara dela. E fazia essas ameaças, tanto que ela fugiu. A casa dele é em Guarapari e com certeza ele veio aqui para isso, para matá-la. Ele rodou nosso quarteirão cinco vezes para cometer o crime. Há um mês, ele também me encontrou na rua aqui em Campos e tentou jogar o carro para cima de mim", relata.

Imagens de videomonitoramento mostram o assassino saindo de uma Hilux vermelha e atirando contra a vítima. Segundo a família, o homem que aparece fazendo os disparos é o ex-marido de Mara. Ela foi atingida por seis tiros: dois nas costas, três na cabeça e um no braço. O filho mora ao lado da casa da mãe e chegou a ouvir os disparos.

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"Acordei no primeiro tiro, que atingiu o braço dela. Saí correndo para o portão, bateram e me avisaram que haviam matado a minha mãe, que tinha sido um careca, baixo e que estava numa Hilux. Já sabia que era o meu pai. Quero que ele pague por tudo que ele fez. Meu pai tirou de mim o que eu tinha de mais precioso, a minha mãe. Ele foi muito covarde", se indigna o estudante.

O caso é investigado pela 134ª Delegacia de Polícia Civil , em Campos, que instaurou um inquérito para apurar o crime. A delegacia já pediu a prisão do acusado e os policiais estão na rua para tentar capturá-lo.