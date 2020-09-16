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Avenida Carlos Lindenberg

Recém-nascido é encontrado morto dentro de mochila em Vila Velha

O corpo do bebê foi localizado logo depois do viaduto na Avenida Carlos Lindenberg, no bairro Nossa Senhora da Penha, na noite desta terça-feira (16)

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 08:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 08:06
Viaduto sobre a Rodovia Carlos Lindeberg, Vila Velha
Viaduto sobre a Rodovia Carlos Lindeberg, Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Um recém-nascido foi encontrado morto dentro de uma mochila no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, na noite dessa terça-feira (15). O corpo do bebê foi localizado logo depois do viaduto, na Avenida Carlos Lindenberg.
Polícia Militar foi acionada às 22h por uma mulher que percebeu que tinha um bebê no local. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou que a criança estava morta.
Segundo a polícia, as características do corpo indicam que o menino havia acabado de nascer. O caso é investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e, até o momento, nenhum responsável pelo abandono da criança foi localizado.
Com informações de Kaíque Dias, da TV Gazeta

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