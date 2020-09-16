Recém-nascido é encontrado morto dentro de mochila em Vila Velha

Um recém-nascido foi encontrado morto dentro de uma mochila no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, na noite dessa terça-feira (15). O corpo do bebê foi localizado logo depois do viaduto, na Avenida Carlos Lindenberg.
A Polícia Militar foi acionada às 22h por uma mulher que percebeu que tinha um bebê no local. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou que a criança estava morta.
Segundo a polícia, as características do corpo indicam que o menino havia acabado de nascer. O caso é investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e, até o momento, nenhum responsável pelo abandono da criança foi localizado.
Com informações de Kaíque Dias, da TV Gazeta