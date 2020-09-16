Vídeo mostra momento em que duas mulheres deixam caixa com corpo de recém-nascido na esquina de uma rua em Vila Velha Crédito: Reprodução / Vídeo

Your browser does not support the audio element. Vídeo mostra recém-nascido dentro de mochila sendo abandonado em Vila Velha

As imagens mostram duas mulheres chegando com uma caixa, por volta das 19h20 desta terça-feira (15). Elas passam e depois voltam, e deixam a caixa na esquina. Em outro vídeo, gravado depois das 22 horas, é possível ver quando um homem revira o lixo na mesma calçada. Logo depois, ele tira uma mochila e toma um susto quando a abre.

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"Ele abriu e tomou aquele susto. Ele ficou muito assustado", conto uma moradora do bairro, que pediu para não ser identificada, em entrevista à TV Gazeta.

O recém-nascido foi deixado na rua Henrique Chaves, próximo à Avenida Carlos Lindenberg. A caixa onde estava a mochila ainda estava lá na manhã desta quarta-feira (16), com panos ensanguentados. A moradora relata que ficou assustada com o que aconteceu.

"Eu fiquei muito nervosa. Essa noite eu não dormi nada, porque o bebê vinha toda hora na minha mente. Era um bebezão, cabeludinho, moreninho, a coisa mais fofa. É lamentável", afirmou à TV Gazeta.

As primeiras pessoas que presenciaram a situação ligaram para a Polícia Militar e o Samu também foi acionado. Os médicos constataram que o bebê estava morto. Segundo os investigadores do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o bebê aparentava ter acabado de nascer e foi abandonado logo depois. O corpo dele foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML).

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A polícia ainda não tem informação de quem deixou o bebê recém-nascido na rua. O caso está sendo investigado. Por nota, a Polícia Civil afirmou que o caso foi registrado como "morte a esclarecer".

"O corpo do recém-nascido foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte. O procedimento foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, que iniciou a apuração dos fatos. A assessoria não tem autorização de passar informações sobre identificação e liberação de corpos", diz a nota enviada pela PC.