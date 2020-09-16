Sete mil presos já foram infectados pelo coronavírus no ES, indica estudo

Presídio no Espírito Santo: por falta de estrutura, presos do regime aberto estão indo pra casa Crédito: Foto do leitor

A Secretaria de Justiça (Sejus) divulgou o resultado da primeira etapa do inquérito sorológico aplicado dentro do sistema prisional capixaba. Foram realizados 1.830 testes rápidos do novo Coronavírus (Covid-19) em internos, servidores penitenciários e profissionais de saúde de todas as unidades prisionais do Espírito Santo.

O estudo indica uma prevalência de 31,6% entre internos do sistema prisional, com a testagem de 844 presos. Desses, 267 tiveram resultados positivos, sendo 81 casos ativos  os demais já estavam curados. Prevalência indica a proporção de casos existentes numa determinada população em um determinado período.

O estudo indica que dentre os 22 mil presos do sistema penitenciário capixaba, cerca de sete mil teriam sido infectados. Na região Norte, 43,7% dos custodiados testados tiveram resultado positivo para a Covid-19; na região Metropolitana essa taxa foi de 28,7%, enquanto na região Sul 19,8% dos presos testados tiveram contato com o vírus.

Além disso, os dados apontam que 95% dos internos infectados são do sexo masculino e que 79,6% dos positivados tem entre 21 a 40 anos.

PERFIL DOS PROFISSIONAIS

A pesquisa também abrangeu os servidores penitenciários e profissionais da saúde do sistema. Foram realizados 675 testes em servidores penitenciários, dos quais 149 tiveram resultados positivo para a doença  sendo 48 ativos na data da testagem. A prevalência entre os servidores penitenciários é de 22,1%.

Os profissionais de saúde que atuam nas unidades também realizaram os exames: dos 311 testados, 37 apresentaram resultados positivos para a doença  sendo três ativos no momento da testagem. A prevalência para essa categoria foi de 11,9%.

Realizado entre os dias 31 de agosto e 04 de setembro, o estudo seguiu os mesmos moldes adotados no Inquérito Sorológico realizado nos municípios capixabas. Os testes foram realizados de forma aleatória, a partir de um sorteio realizado por meio de aplicativo específico executado pela Ufes.

Para o secretário de Estado da Justiça, Luiz Carlos Cruz, os resultados levantados permitem uma avaliação positiva das medidas adotadas nas unidades prisionais:

A suspensão das visitas, o reforço na higienização pessoal, dos espaços em comum das unidades e viaturas, além do uso de máscara pelos nossos profissionais demonstraram eficácia para a prevenção e controle da doença. O estudo também permite identificar que os presos com sintomas gripais tiveram o atendimento médico no sistema. O baixo número de casos ativos no momento da testagem é mais um indicativo de que a doença está controlada. A Sejus agora irá reavaliar protocolos para promover ainda mais saúde e segurança ao sistema prisional capixaba, pontuou.

A professora e epidemiologista da Ufes, Ethel Maciel, ressalta que o resultado do inquérito irá pautar as ações da Sejus com relação aos protocolos de biossegurança.

Esse estudo para o sistema prisional é de extrema importância porque ele vai fornecer subsídios aos gestores da Secretaria para, diante dos resultados, tomar melhores decisões em relação aos protocolos de biossegurança e para entender também os impactos das ações implementadas até agora para a diminuição da transmissão, adoecimento e letalidade da doença. Os resultados da pesquisa irão guiar de forma científica essas ações e torná-las mais efetivas, disse Ethel Maciel.