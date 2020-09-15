Relações na pandemia: é hora de reavaliar quem são os seus amigos?

Pessoas têm avaliado quem são os verdadeiros amigos Crédito: Pixabay

Em quase seis meses de isolamento social, com objetivo de tentar barrar a cadeia de transmissão do novo coronavírus , você provavelmente já viu algum amigo ou conhecido próximo desrespeitando as regras de distanciamento social ou se posicionando de forma diferente de você, seja com relação à religião, política ou qualquer outro tema. Esse sentimento de incompreensão da amizade tem acontecido com muita gente, segundo a psicóloga e comentarista da Rádio CBN Vitória , Adriana Müller. Isso resulta, em muitos casos, em um processo de revisão da amizade.

A psicóloga lembra que durante a pandemia da Covid-19, as redes sociais e os jogos on-line são os novos "locais de relacionamento", já que não há o encontro presencial com a mesma frequência. Dessa forma, o que é "curtido" nas plataformas digitais influencia diretamente na aliança entre duas ou mais pessoas.

"A interação (durante o período) aconteceu de forma predominante pelas redes sociais. As pessoas continuaram se encontrando, mas começou a ter uma revisão, um filtro de como cada um percebe o comportamento e atitude do outro. A partir disso, muitos analisam se os valores ainda são os mesmos", explicou a comentarista.

Segundo Adriana Müller, a análise é baseada no posicionamento, seja criticando ou apoiando determinado fato. A psicóloga reconhece que esse processo "pode ter criado a quebra de sintonia".

Um outro ponto que pode promover a "quebra", independentemente do período atípico causado pelo novo coronavírus, é a mudança de vida ao longo do tempo.

"Ao longo da nossa vida vamos mudando, os gostos são diferentes de acordo com a idade. Isso gera um ajuste na sintonia, por isso ao longo da vida poucos amigos ficam consistentes", lembra.

Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, durante o CBN e a Família desta terça-feira (15), a psicóloga ressaltou a importância da amizade como "vínculo significativo" e que "consolida nossa identidade".