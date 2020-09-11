Psicóloga fala como lidar com a sensação de que só você respeita o isolamento social

Não estávamos preparados para a pandemia e nem para ficar tanto tempo em casa. Especialmente na nossa cultura, o brasileiro de forma geral é muito extrovertido. Entendemos que aproveitar a vida é sair de casa, encontrar amigos, ir à praia. Estar fora de casa, no nosso imaginário, está relacionado a aproveitar a vida. Ficar nela é como se estivesse deixando isso passar. Nesse sentido, a ideia de estar isolado dá a sensação de que não aproveitamos a vida. E também tem o fato de que a pandemia foi uma imposição sanitária. As pessoas acataram em nome da saúde pública e do bem comum. E tiveram que se adaptar à rotina com crianças, trabalho... Casais passaram a conviver 24 horas. Tudo mudou rapidamente sem que as pessoas pudessem planejar. Elas entenderam que duraria 3 meses e a situação vem se prolongando. Quem pode ficar em casa, sem a preocupação econômica (e muitos profissionais podem trabalhar de casa), sofre menos com o isolamento social. Já as pessoas que, por alguma razão o trabalho não permite isso, sofreram muito mais. O cenário do isolamento é multifacetário, tem várias categorias, e para cada uma delas a pandemia tem sido vivenciada de maneira diferente. Não dá para dizer que é igual para todo mundo. Quem pôde ficar em casa teve a oportunidade de se reconectar com o filho, de descobrir novas habilidades. Para quem não pôde, o cenário é outro, o impacto é diferente. Algumas pessoas sentem que ficar em casa é uma questão de responsabilidade social, uma consideração por todos. Quem pensa assim é quem pode ficar sem as perdas financeiras. Muitas outras pessoas não tiveram escolha. Vimos no último final de semana uma galera indo para praia, ruas e restaurantes. O estar em casa sem poder interagir socialmente é muito sofrido. É natural que as pessoas queiram se encontrar, que os profissionais que trabalham na rua aproveitem para tentar recuperar o que perderam durante o isolamento. E quem pode ficar em casa se sinta incomodado.