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Alimentação

Tomate, batata e outros alimentos: o ideal é guardar dentro ou fora da geladeira?

Nutricionistas explicam qual método de armazenamento interfere no sabor e na integridade os alimentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2020 às 20:09

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 20:09

Molho de tomate caseiro
Só os tomates muito maduros devem ser colocados dentro da geladeira Crédito: Roychan Kruawan/unsplash
Você chega da feira e lava todos os alimentos comprados. Seca com o pano de prato. E imediatamente guarda os produtos dentro da geladeira. Mas você já parou pra pensar: será que todos eles devem mesmo ser guardados na geladeira? O tomate e a batata, por exemplo: é dentro ou fora do refrigerador? Qual a melhor forma de armazená-los?
"Tomates maduros devem ser armazenados de cabeça para baixo em temperatura ambiente de 2 a 3 dias para preservar a textura e o sabor. Já os verdes devem ser armazenados dentro de uma cesta de madeira ou vime para estimular o amadurecimento"
Fernanda Pignaton - nutricionista
A nutricionista Fernanda Pignaton explica que o armazenamento do tomate depende de seu estágio de amadurecimento. "Tomates maduros devem ser armazenados de cabeça para baixo em temperatura ambiente de 2 a 3 dias para preservar a textura e o sabor. Já os verdes devem ser armazenados dentro de uma cesta de madeira ou vime para estimular o amadurecimento", diz. Os muito maduros é que vão para dentro da geladeira. "Assim eles ficam bem conservados por até 3 dias. Outra dica é utilizar os muito maduros para preparar o molho caseiro em grande quantidade. O molho pode ser armazenado no refrigerador por até 3 dias ou no freezer por até 3 meses", diz Fernanda.
A nutricionista Roberta Larica explica que o tomate é um alimento rico em licopeno, conhecido como um carotenoide antioxidante e capaz de prevenir doenças como câncer de próstata, especialmente quando consumido aquecido e com um fio de azeite. Ele também atua protegendo as artérias e reduzindo o colesterol ruim. Ela diz que nos dias de calor o tomate estraga mais rápido. "Nesse caso é melhor armazenar em local fresco". 

E a batata?

"Na geladeira, o amido da batata se transforma em açúcar e muda de sabor, de cor e de textura. Guardar em um local mais seco e arejado seria a melhor opção"
Roberta Larica. - nutricionista
"Na geladeira, o amido da batata se transforma em açúcar e muda de sabor, de cor e de textura. Guardar em um local mais seco e arejado seria a melhor opção", recomenda a nutricionista Roberta Larica.
Batatas
Batatas devem ser guardadas em um local mais seco e arejado Crédito: Freepik
"O ideal é evitar lavar as batatas antes de guardar, para não tirar sua proteção natural contra bactérias. Coloque-as em papel pardo (de pão) ou no saco de plástico com furos. Não armazene as batatas na geladeira, vão ficar muito doces"
Fernanda Pignaton - nutricionista
Fernanda Pignaton também concorda que as batatas devem ser armazenadas em local fresco, escuro e seco. "O ideal é evitar lavar as batatas antes de guardar, para não tirar sua proteção natural contra bactérias. Coloque-as em papel pardo (de pão) ou no saco de plástico com furos. Não armazene as batatas na geladeira, vão ficar muito doces", diz. Ela acrescenta ainda que o alimento deve ser guardado por um período máximo de dois meses, em fase de amadurecimento. "Se estiverem maduras não armazene por mais de uma semana".

Fora da geladeira 

A cebola e o alho, por exemplo, podem ser conservados fora da geladeira. "A umidade da geladeira faz com que a cebola amoleça mais rápido", diz Fernanda. Ela complementa dizendo que o mel também não precisa ir à geladeira, nem mesmo após aberto.

Alimentos frescos que devem ir para  geladeira:

Abacates maduros
Abacaxis maduros
Cenouras e abobrinhas em recipientes fechados
Folhas frescas (em recipientes fechados e cobertos com papel toalha para não queimar)
Mangas maduras
Melancias maduras
Melão cortado
Fonte: Fernanda Pignaton

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