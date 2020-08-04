Tomate, batata e outros alimentos: o ideal é guardar dentro ou fora da geladeira?

Você chega da feira e lava todos os alimentos comprados. Seca com o pano de prato. E imediatamente guarda os produtos dentro da geladeira. Mas você já parou pra pensar: será que todos eles devem mesmo ser guardados na geladeira? O tomate e a batata, por exemplo: é dentro ou fora do refrigerador? Qual a melhor forma de armazená-los?
"Tomates maduros devem ser armazenados de cabeça para baixo em temperatura ambiente de 2 a 3 dias para preservar a textura e o sabor. Já os verdes devem ser armazenados dentro de uma cesta de madeira ou vime para estimular o amadurecimento"
A nutricionista Fernanda Pignaton explica que o armazenamento do tomate depende de seu estágio de amadurecimento. "Tomates maduros devem ser armazenados de cabeça para baixo em temperatura ambiente de 2 a 3 dias para preservar a textura e o sabor. Já os verdes devem ser armazenados dentro de uma cesta de madeira ou vime para estimular o amadurecimento", diz. Os muito maduros é que vão para dentro da geladeira. "Assim eles ficam bem conservados por até 3 dias. Outra dica é utilizar os muito maduros para preparar o molho caseiro em grande quantidade. O molho pode ser armazenado no refrigerador por até 3 dias ou no freezer por até 3 meses", diz Fernanda.
A nutricionista Roberta Larica explica que o tomate é um alimento rico em licopeno, conhecido como um carotenoide antioxidante e capaz de prevenir doenças como câncer de próstata, especialmente quando consumido aquecido e com um fio de azeite. Ele também atua protegendo as artérias e reduzindo o colesterol ruim. Ela diz que nos dias de calor o tomate estraga mais rápido. "Nesse caso é melhor armazenar em local fresco".
E a batata?
"Na geladeira, o amido da batata se transforma em açúcar e muda de sabor, de cor e de textura. Guardar em um local mais seco e arejado seria a melhor opção"
"Na geladeira, o amido da batata se transforma em açúcar e muda de sabor, de cor e de textura. Guardar em um local mais seco e arejado seria a melhor opção", recomenda a nutricionista Roberta Larica.
"O ideal é evitar lavar as batatas antes de guardar, para não tirar sua proteção natural contra bactérias. Coloque-as em papel pardo (de pão) ou no saco de plástico com furos. Não armazene as batatas na geladeira, vão ficar muito doces"
Fernanda Pignaton também concorda que as batatas devem ser armazenadas em local fresco, escuro e seco. "O ideal é evitar lavar as batatas antes de guardar, para não tirar sua proteção natural contra bactérias. Coloque-as em papel pardo (de pão) ou no saco de plástico com furos. Não armazene as batatas na geladeira, vão ficar muito doces", diz. Ela acrescenta ainda que o alimento deve ser guardado por um período máximo de dois meses, em fase de amadurecimento. "Se estiverem maduras não armazene por mais de uma semana".
Fora da geladeira
A cebola e o alho, por exemplo, podem ser conservados fora da geladeira. "A umidade da geladeira faz com que a cebola amoleça mais rápido", diz Fernanda. Ela complementa dizendo que o mel também não precisa ir à geladeira, nem mesmo após aberto.
Alimentos frescos que devem ir para geladeira:
Abacates maduros
Abacaxis maduros
Cenouras e abobrinhas em recipientes fechados
Folhas frescas (em recipientes fechados e cobertos com papel toalha para não queimar)
Mangas maduras
Melancias maduras
Melão cortado
Fonte: Fernanda Pignaton