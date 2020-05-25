Afinal, deixar o feijão de molho antes de cozinhar é certo ou errado?

Feijão Crédito: NehoPhoto/Shutterstock

Sim! Já ouviu falar no remolho? É quando os grãos do feijão ficam por horas e horas mergulhados numa vasilha de água antes de irem para a panela de pressão. Tem gente que deixa até de um dia para o outro.

Essa prática, meio que abandonada pelos mais jovens, é bastante recomendada.

Para começar, tomar esse cuidado no preparo vai agilizar sua vida depois, como afirma a nutricionista Fabiana Sales: Os grãos, por estarem hidratados, cozinham de forma mais rápida. Assim, economizamos tempo na cozinha.

Mas o principal benefício de deixar o feijão de molho, segundo ela, é que essa etapa vai eliminar substâncias que causam problemas digestivos, como gases, por exemplo.

Os grãos contêm muito fitato, um oligossacarídeo não digerível, além de taninos, o que aumenta formação de gases e desconforto em algumas pessoas. Quando deixamos de molho e trocamos a água algumas vezes, conseguimos reduzir bastante esses compostos, evitando esses sintomas, explica.

A tal espuminha

De acordo com a gastroenterologista e nutróloga Christian Kelly Ponzo os fitatos são considerados antinutrientes e presentes nessa leguminosa. Eles são irritativos para nosso sistema digestivo, causando sintomas gastrointestinais, como desconfortos, ou dificultando a absorção do alimento. E eles são eliminados, em grande parte, no remolho, ressalta.

Reparou já que depois de um tempo de molho o feijão libera uma espuma? Segundo a dra. Christian, isso é porque ele está eliminando o fitato.

Por isso, a água precisa ser trocada de tempos em tempos. E não usada no cozimento do feijão, como muita gente faz. Tem gente que faz o remolho porque ele encurta o tempo de cozimento do feijão. Mas a função dele não é esta. Claro que facilita. É um plus. O objetivo é eliminar essas substâncias. Por isso a água tem que ser jogada fora, orienta a médica, que lembra que é importante lavar os grão antes.

A dra. Christian destaca ainda outra vantagem nesse processo de remolho. Ele tira um pouco do potássio do feijão, o que é fundamental para o paciente renal crônico, por exemplo, que não pode consumir muito potássio.

Ela também indica o remolho de outros alimentos, como aipim, inhame e batata doce, o que ajudaria a reduzir a presença dos fitatos neles também, melhorando a digestão pelo organismo. Basta deixar de molho por quatro horas, diz a gastroenterologista.

Tempo de remolho

E o feijão? Quanto tempo precisa dormir na bacia de água? Bom, quanto a isso não há exatamente um consenso.

O ideal é deixar de noite para fazer no almoço do dia seguinte. Então, de seis a oito horas pelo menos, recomenda Christian Kelly.

Fabiana prefere apostar em mais tempo. Eu indico deixar 24 horas, com três trocas de água. Mas não há consenso, de fato, pondera.