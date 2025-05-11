Mega-Sena: aposta de Linhares acerta a quina e leva mais de R$ 200 mil

Ninguém acertou os seis números. Com isso, o prêmio principal acumulou e agora está estimado em R$ 55 milhões para o próximo sorteio, que acontece na terça-feira (13). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.