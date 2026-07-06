Irmãs morrem em grave colisão entre dois carros em Guarapari

Duas irmãs morreram após uma grave colisão frontal entre dois carros na tarde de domingo (5), na Rodovia do Sol, em uma curva próxima ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari, na altura do balneário de Meaípe. Com o impacto da batida, os veículos pegaram fogo.





Segundo o Corpo de Bombeiros, após a colisão, o veículo em que elas estavam pegou fogo e as vítimas morreram carbonizadas. Segundo apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, as vítimas foram reconhecidas por familiares no local. Uma delas é Lorena Santos da Silva, assessora do prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges. A segunda mulher foi identificada como Regina.





Um homem, identificado como Arlindo Sofiat, marido de Regina e cunhado de Lorena, que também estava no mesmo carro, foi socorrido em estado grave.





Segundo o irmão de Arlindo, Erivaldo Sofiat, ele está internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 16h30 para atender uma ocorrência de incêndio em veículos. Ao chegar ao local, os militares constataram que o fogo havia sido provocado por uma colisão frontal entre dois automóveis.





No outro veículo estavam duas mulheres e uma criança. As três vítimas foram resgatadas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros e encaminhadas para um hospital em Guarapari com ferimentos leves.





O prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, esteve no local do acidente e identificou a assessora entre as vítimas.





Nas redes sociais, a Prefeitura de Guarapari lamentou a morte da funcionária.