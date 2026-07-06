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Tragédia na Rodovia do Sol

Irmãs morrem em grave colisão entre dois carros em Guarapari

Irmãs ficaram presas às ferragens e, segundo o Corpo de Bombeiros, morreram carbonizadas. Um homem, identificado como Arlindo Sofiat, foi socorrido

Publicado em 06 de Julho de 2026 às 07:12

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

06 jul 2026 às 07:12
Lorena Santos da Silva, sua irmã e seu cunhado morreram em acidente em Guarapari
As irmãs Lorena Santos da Silva e Regina morreram no acidente. Arlindo foi socorrido e está em estado grave Acervo Pessoal

Correção

06/07/2026

Esta reportagem foi atualizada. Em sua versão inicial, informava que Arlindo Sofiat, uma das vítimas do acidente, havia morrido após ser socorrido, com base em um post feito pela Prefeitura de Guarapari em seu perfil oficial no Instagram. Após a publicação, o irmão de Arlindo procurou a reportagem e esclareceu que ele segue internado em estado grave.

Duas irmãs morreram após uma grave colisão frontal entre dois carros na tarde de domingo (5), na Rodovia do Sol, em uma curva próxima ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari, na altura do balneário de Meaípe. Com o impacto da batida, os veículos pegaram fogo.


Segundo o Corpo de Bombeiros, após a colisão, o veículo em que elas estavam pegou fogo e as vítimas morreram carbonizadas. Segundo apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, as vítimas foram reconhecidas por familiares no local. Uma delas é Lorena Santos da Silva, assessora do prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges. A segunda mulher foi identificada como Regina. 


Um homem, identificado como Arlindo Sofiat, marido de Regina e cunhado de Lorena, que também estava no mesmo carro, foi socorrido em estado grave. 


Segundo o irmão de Arlindo, Erivaldo Sofiat, ele está internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.  


De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 16h30 para atender uma ocorrência de incêndio em veículos. Ao chegar ao local, os militares constataram que o fogo havia sido provocado por uma colisão frontal entre dois automóveis.


No outro veículo estavam duas mulheres e uma criança. As três vítimas foram resgatadas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros e encaminhadas para um hospital em Guarapari com ferimentos leves.


O prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, esteve no local do acidente e identificou a assessora entre as vítimas.


Nas redes sociais, a Prefeitura de Guarapari lamentou a morte da funcionária. 

A rodovia permaneceu interditada nos dois sentidos por cerca de três horas para o trabalho das equipes de resgate, perícia e remoção dos veículos. Apesar da interdição, o baixo fluxo de veículos impediu a formação de congestionamentos.

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A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Científica, que realizou a perícia. 


O velório das irmãs estava previsto para a manhã desta segunda-feira (6), no Complexo Esportivo Maurice Santos, em Muquiçaba, em Guarapari. 


* Com informações da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta.

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