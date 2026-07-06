ES tem 6.090 vagas de emprego nesta segunda-feira (6)

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 6.090 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (6). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.
Confira as vagas
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas: 969, sendo 175 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para auxiliar de fabricação, torneiro mecânico, operador de rastreamento, assistente comercial, serralheiro, frentista, vendedor, entre outros postos. Veja as vagas.
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h
Vagas: 918. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de pedreiro, amarrador, auxiliar de linha de produção, balconista, cegonheiro, estoquista, motorista auxiliar, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.
Vagas: 759. Há oportunidades para armador de ferragens na construção, atendente de lanchonete, atendente de telemarketing, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, entrevistador de campo, lixador de peças de metal, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
Vagas: 1.554. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajustador mecânico, assistente administrativo, atendente de clínica médica, auxiliar de estoque, auxiliar de manutenção de edificações, carpinteiro, controlador de pragas, operador de empilhadeira, repositor de mercadoria, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 380. Há oportunidades para ajudante de pizzaiolo, atendente de balcão, cozinheiro industrial, eletricista de instalações de veículos automotores, lavador de veículos, recepcionista atendente, técnico de edificações, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
Vagas: 18 Há oportunidades para padeiro, cuidador de idosos, alinhador de autos, serralheiro de alumínio, operador de empilhadeira, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Rua Costa Pereira, 90, Centro.
Vagas: 349. Há oportunidades para acabador de granito, ajudante de motorista, auxiliar de cozinha, auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística, eletricista reparador de linhas elétricas, lavador de chassi, entre outros postos. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.
Vagas: 36. Há oportunidades para acabador de pedras, fiscal de prevenção de perdas, repositor de mercadorias, técnico analista de qualidade, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua José Coutinho da Rocha, nº 140, bairro Vila Rica, das 8 às 17 horas.
Vagas: 272. Há oportunidades para ajudante de reflorestamento, ajudante de limpeza industrial, atendente balconista, eletricista de manutenção, instrumentista de manutenção, líder de elétrica, pintor industrial alpinista, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.
Vagas: 169. Há oportunidades para ajudante de serralheiro, auxiliar de logística, auxiliar de obras, carpinteiro, encarregado de obras, motorista de caminhão, técnico de indústria petroquímica, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Avenida José Tozzi, nº2616, Bairro Boa Vista.
Vagas: 342. Há oportunidades para ajudante civil, ajudante de caminhão, auxiliar de depósito, assistente técnico, ajudante de obras, ceramista, copeiro, motorista de caminhão, operador de rede, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.
Vagas: 68. Há oportunidades para auxiliar de cozinha, camareira de hotel, auxiliar de serviços de alimentação, coletor de resinas, operador de máquina de fio, operador de ponte rolante, entre outras chances. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. Veja as vagas.
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.
Vagas: 64. Há oportunidades para ajudante de obras, analista de negócios, armador de estrutura de concreto, auxiliar administrativo, carpinteiro, coletor de resinas eletricista, instalador de equipamentos de comunicação, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE NOVA VENÉCIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.
Vagas: 192. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de padeiro, atendente de balcão de café, auxiliar de crédito, enfermeiro do trabalho, empregado doméstico nos serviços sociais, motorista de mecânico, técnico de apoio de informática helpdesk, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.