Lavar o arroz antes de cozinhar: certo, errado ou tanto faz?

Panela de arroz: aprenda a fazer uma receita de arroz bem soltinho em casa Crédito: Shutterstock

Ele está praticamente todo dia no nosso prato. Um arrozinho não pode faltar, né? Mas aqui vai uma pergunta: você lava os grãos antes de cozinhá-los?

Muita gente tem esse costume sem se questionar se ele é realmente necessário. E há quem acredite que lavar o arroz é um erro porque faz com que ele perca nutrientes importantes junto com aquela água branca que desce pelo ralo da pia.

O tema é controverso. Basta ver a quantidade de referências existentes no Google sobre isso. Por isso, fomos atrás de especialistas.

A resposta é: você pode lavar o arroz antes de levá-lo para a panela. Isso, porém, não elimina os nutrientes desse alimento.

A professora de Nutrição e pesquisadora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Maria Del Carmen Bisi Molina explica que o hábito de enxaguar esses grãos vem da época de nossos avós.

É uma prática adquirida. As pessoas faziam isso por causa do pó de amido, que deixa o grão mais grudento. Mas hoje tem arroz muito bom no mercado, destaca ela.

Maria Del Carmen diz que o arroz branco é rico, principalmente, em vitamina B1 e carboidratos.

E que nunca há perda de nutrientes numa lavada rápida. Sabemos que se perde mais no refinamento do arroz que numa lavada de um minuto. Nesse processo, perde-se fibra, por exemplo. O que não ocorre no arroz integral.

Lavar ou não o arroz vai do gosto de quem está no comando do fogão. Cada um faz o que quer. Fica a gosto de cada um. Mas não se pode dizer que a lavada faz perder nutrientes. Quando se coloca verduras na solução de água com hipoclorito por 15 minutos se perde nutrientes? Não. Então, é o mesmo argumento, ressalta a professora.

A nutricionista Beatriz Gaudio também defende essa linha. Se fosse por essa lógica não lavaríamos nenhum alimento. Nenhuma fruta, nenhum legume, nenhuma verdura. No processo de embalar o arroz, ele já passa pela lavagem. Diferente da época de nossos avós, que compravam o produto a granel. Então, teoricamente, não tem necessidade de lavar na sua casa de esse for o ponto, frisa.

Fabiana Sales, nutricionista, diz que gosta de lavar o arroz em casa. Eu lavo por higiene. Porque vem da indústria. Não tem como eliminar nutrientes apenas em uma lavagem. Porque a lavagem é rápida. Não tem imersão, observa.