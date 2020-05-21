7 benefícios dos ovos para a saúde dos idosos

Com o aumento da expectativa de vida dos brasileiros, os aspectos que envolvem o bem-estar dos idosos e a alimentação saudável passam a ter cada vez mais relevância, principalmente em tempos de pandemia, visto que eles compõem grande parte do grupo de risco da Covid-19. São pessoas com vontade e disposição de manterem-se ativas, um grupo formado por mais de 28 milhões de pessoas, que representa 13% da população brasileira e, que, segundo a Projeção da População, divulgada em 2018 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), deve dobrar de tamanho nas próximas décadas.
Uma alimentação equilibrada se torna fundamental para essa parcela da população que não está interessada apenas na maior longevidade, como também na qualidade de vida. A indústria avícola Katayama Alimentos, destaca os principais benefícios de um importante alimento na dieta dos idosos: o ovo.
Vale destacar que além de ser altamente nutritivo e versátil, trata-se de um alimento de fácil acesso. Confira abaixo sete benefícios do ovo na alimentação dos idosos:
Reúne muitos nutrientes
No processo de envelhecimento existem alterações fisiológicas naturais, próprias da idade, que interferem, por exemplo, na mastigação, deglutição, absorção e assimilação. Uma das importantes características do ovo é ser uma proteína de fácil digestão que pode ser usada em variadas preparações.
Dentre as vitaminas com alta concentração na composição do ovo destaca-se a colina, importante precursor, por exemplo, de um neurotransmissor envolvido na formação de sinapses e memória. É também uma boa fonte de triptofano, um aminoácido essencial utilizado pelo cérebro para fabricar a serotonina, um neurotransmissor fundamental nos processos bioquímicos do sono, humor e bem-estar.
O selênio presente no ovo é um nutriente que exerce papel antioxidante fundamental em distúrbios metabólicos. Ajuda a manter a função normal da tireoide, combater o envelhecimento precoce e reduzir os radicais livres.
Pessoas acima de 60 anos tendem a sentir a perda gradual de massa muscular. A qualidade proteica e de aminoácidos do ovo lhe permite ser um alimento substituto de outros com proteína de alto valor biológico, como carnes vermelhas, peixes e frangos. A proteína auxilia na regeneração celular, manutenção de músculos e na reposição do gasto energético das células.
Os ovos são uma boa fonte de luteína e zeaxantina, que protegem contra a oxidação de lipoproteínas e estão envolvidos na acuidade visual, sendo essencial na preservação da mácula ocular, reduzindo riscos de doenças oftalmológicas, como degeneração macular e catarata, respectivamente. Também são fontes de vitaminas E e D, compostos com ação antioxidante e anti-inflamatória que auxiliam na proteção da visão.
O ovo é um dos poucos alimentos que possui essa vitamina tão importante na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis (doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade e hipertensão arterial), além de ser fundamental para a função dos leucócitos, células brancas do organismo, responsáveis pela defesa contra vírus e bactérias.
Incluindo o ovo na dieta, o idoso estará consumindo uma série de importantes nutrientes como os ácidos graxos saturados e insaturados, todos os aminoácidos essenciais, minerais como zinco, cálcio, selênio, fósforo e ferro, vitaminas como riboflavina, vitamina E, vitamina B6, vitamina A, ácido fólico, colina, vitamina K, vitamina D e vitamina B12, além de compostos ativos como luteína e zeaxantina. Rico em nutrientes, o ovo é um importante aliado na formação do sistema imunológico.
Receitas práticas com ovo
Para quem busca receitas que levem ovo, nosso canal no YouTube está recheado de dicas e deliciosas novidades. O Canal Ovo de Novo tem um olhar dedicado a esse alimento e traz, toda semana, receitas salgadas e doces. Acesse e confira: youtube.com/ovodenovo.