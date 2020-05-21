7 benefícios dos ovos para a saúde dos idosos

Reúne muitos nutrientes

No processo de envelhecimento existem alterações fisiológicas naturais, próprias da idade, que interferem, por exemplo, na mastigação, deglutição, absorção e assimilação. Uma das importantes características do ovo é ser uma proteína de fácil digestão que pode ser usada em variadas preparações.

Dentre as vitaminas com alta concentração na composição do ovo destaca-se a colina, importante precursor, por exemplo, de um neurotransmissor envolvido na formação de sinapses e memória. É também uma boa fonte de triptofano, um aminoácido essencial utilizado pelo cérebro para fabricar a serotonina, um neurotransmissor fundamental nos processos bioquímicos do sono, humor e bem-estar.

O selênio presente no ovo é um nutriente que exerce papel antioxidante fundamental em distúrbios metabólicos. Ajuda a manter a função normal da tireoide, combater o envelhecimento precoce e reduzir os radicais livres.

Pessoas acima de 60 anos tendem a sentir a perda gradual de massa muscular. A qualidade proteica e de aminoácidos do ovo lhe permite ser um alimento substituto de outros com proteína de alto valor biológico, como carnes vermelhas, peixes e frangos. A proteína auxilia na regeneração celular, manutenção de músculos e na reposição do gasto energético das células.

Os ovos são uma boa fonte de luteína e zeaxantina, que protegem contra a oxidação de lipoproteínas e estão envolvidos na acuidade visual, sendo essencial na preservação da mácula ocular, reduzindo riscos de doenças oftalmológicas, como degeneração macular e catarata, respectivamente. Também são fontes de vitaminas E e D, compostos com ação antioxidante e anti-inflamatória que auxiliam na proteção da visão.

O ovo é um dos poucos alimentos que possui essa vitamina tão importante na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis (doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade e hipertensão arterial), além de ser fundamental para a função dos leucócitos, células brancas do organismo, responsáveis pela defesa contra vírus e bactérias.