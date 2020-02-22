Revolução da comida: novos hábitos mudam indústria de alimentos

Livia Manato e Mariella Caliman, nutrucionistas e sócoas da Artezanal Crédito: Ricardo Medeiros

Do pãozinho do café da manhã até a sobremesa após a janta, tudo isso livre de agrotóxicos, transgênicos, glúten, lactose, açúcares e gorduras trans. Nos últimos anos, cresceu a lista de alimentos considerados mais saudáveis por não possuírem em sua composição esses itens. O consumidor está mais exigente com aquilo que coloca no prato, mais consciente da origem do que consome e, principalmente, contribuindo para a revolução da comida.

As fábricas de industrializados estão se adaptando às novas necessidades e pedidos do público. Abatedouros começaram a produzir carne vegetal. Já os laticínios e padarias fazem produtos livres de leite e de trigo. Além disso, a busca por um novo modelo de alimentação fomentou novas empresas a já nascerem com esse DNA.

Segundo a empresa de pesquisas Euromonitor, o mercado internacional desses produtos faturou US$ 446 bilhões no último ano. O valor equivale a 30% da venda de todos os produtos industrializados. Os números são um reflexo tanto dos consumidores que vêm mudando seus hábitos de consumo - por necessidade, como a intolerância e alergia a alguma propriedade do alimento - quanto pela busca de uma alimentação mais saudável.

Mariella Caliman Monteiro é sócia da padaria Artezanal e explica que toda a produção feita no local é sem leite e sem glúten. Segundo a nutricionista, o número de pessoas que querem consumir esses produtos tem crescido. O carro-chefe são os pães mas, além deles, também são fabricados doces e salgados sem leite, glúten ou carne.

“O nosso maior público são os alérgicos à proteína do leite, principalmente mulheres que estão amamentando e que não podem consumir o leite de vaca por causa do bebê, que é intolerante a essa proteína”, conta.

Clarisse Mendonça, proprietária do Veganza, em Jardim da Penha Crédito: Ricardo Medeiros

Já Clarisse Mendonça, proprietária da loja Chef Vegan, explica a importância das pessoas encontrarem um alimento saboroso e livre de um item do qual são intolerantes ou alérgicas.

"Na loja, temos um complexo vegano com mercearia, hamburgueria, confeitaria e sorveteria, tudo em um único espaço. Temos, por exemplo, sorvete sem leite de vaca, salgados que não levam carne e alguns chips - de batata-doce, banana, aipim e inhame - que são produzidos em Domingos Martins" Clarisse Mendonça - proprietária da loja Chef Vegan

Ela acrescenta que essa diversidade possibilita que as pessoas consigam se alimentar da melhor maneira sem deixar de comer o que gostam muito.

Além das lojas especializadas, os alimentos “livres de” vêm ganhando as prateleiras do comércio tradicional. Hoje está cada vez mais comum se deparar com produtos a granel - como castanhas, farinhas e frutas desidratadas - nos mercados. Também tem se tornado comum ver no espaço das carnes alimentos 100% de base vegetal ou gôndolas com produtos exclusivos para intolerantes a um tipo de proteína ou derivado.

Renata Penna Lomba, sócia do restaurante Mãe Divina Crédito: Carlos Alberto Silva

Nos últimos anos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) vem realizando consultas públicas para revisão das atuais normas brasileiras para rotulagem. A intenção da mudança é facilitar a compreensão das informações nutricionais pelo consumidor.

Para isso, faz parte da proposta da agência deixar mais visíveis e legíveis os dados nutricionais nos rótulos, com letras maiores. Dessa forma, fica mais fácil fazer comparações entre produtos e reduzir situações que geram engano. Além disso, indicações de que o produto contém glúten ou lactose, também devem ser evidenciadas com a mudança. Em setembro do ano passado, duas novas consultas públicas foram autorizadas pela agência.

De acordo com a Anvisa, em breve, entrarão em vigor novas normas sobre a rotulagem nutricional de alimentos no país, mas ainda não há uma data prevista para que isso ocorra. Haverá um prazo de 42 meses para que elas sejam integralmente implementadas.

Hamburguer e comida mexicana vegana do restaurante Pura Bali Crédito: Carlos Alberto Silva

CARNE VEGETAL, MAS COM SABOR

Enquanto na área rural as produções orgânicas e agroflorestais crescem, na cidade, restaurantes, chefes de cozinha, microempreendedores e até grandes empresas da alimentação têm transformado itens de origem vegetal em carne e derivados “fake”.

Um estudo do banco de investimento Barclarys mostrou que, em 2029, o mercado de carnes vegetais poderá chegar a um faturamento de US$ 140 bilhões por ano. O valor seria equivalente a 10% de todo o mercado de produtos convencionais - de origem animal. A evolução do mercado tem sido tanta que até a gigante Seara resolveu entrar na briga com o Incrível Burger, um vegetariano de soja disponível nos congelados dos supermercados.

US$ 140 BILHÕES FATURAMENTO QUE O MERCADO DE CARNES VEGETAIS DEVE CHEGAR ATÉ 2029

Já a foodtech brasileira Fazenda Futuro, por exemplo, criou um hambúrguer vegetal que até “sangra” e é encontrado em alguns supermercados do país. Para imitar um preparado bovino, foi feito um estudo por dois anos a fim de desenvolver uma fórmula própria. Assim foi criado o hambúrguer à base de soja, grão de bico, ervilha, temperos naturais e beterraba, que é o que garante a cor de sangue.

Segundo a consultoria americana CB Insights, a produção de carne em laboratório consome 82% menos de água e emite 79% menos de poluentes do que a pecuária de corte. Vale ressaltar que algumas das maiores críticas à pecuária são o desmatamento para a criação de gado, o uso e contaminação da água e a emissão de CO2.

O engenheiro de alimentos e professor do Ifes de Venda Nova do Imigrante, Milton de Jesus Filho explica que a maioria dos grandes laboratórios de pesquisa já tem um grupo de profissionais voltado ao estudo e criação desses alimentos.

"Hoje o desafio não é apenas desenvolver o produto, mas também saber como ele será aceito pelo mercado. Não adianta criar uma carne vegana ou sem gordura, o desafio é que ela tenha as características sensoriais, com sabor e textura próximas ao que o consumidor já conhece hoje" Milton de Jesus Filho - engenheiro de alimentos e professor do Ifes

Mais ousado do que fabricar carnes a partir de vegetais é a proposta de um grupo de cientistas finlandeses. No início deste ano, eles afirmaram produzir uma proteína “a partir do ar”. Ela é feita com bactérias provenientes do solo e alimentadas com hidrogênio extraído da água por eletrólise (decomposição dos elementos através de uma corrente elétrica).

A expectativa deles é de que este alimento chegue a concorrer com a carne de soja, mais popular, nos próximos dez anos. E a cartela de produtos tem ampliado. Assim como a carne com “suculência”, imitando sangue, é possível encontrar no mercado brasileiro ovo vegano, cujo principal ingrediente é o amido de ervilha, sem proteína animal.

O objetivo é substituir o ovo comum em receitas. Também há leite extraído do coco, castanha e amêndoas, e queijos vegetais de mandioca, batata e grão-de-bico, por exemplo. Além, claro, das opções livres de lactose. Há ainda os embutidos, como a mortadela feita com castanhas e feijão, e salsicha também de feijão e soja, veganas.

Hamburguer e comida mexicana vegana do restaurante Pura Bali Crédito: Carlos Alberto Silva

MUDANÇA DE HÁBITO

A chefe de cozinha e empreendedora Natassia Miranda da Silva, 32, começou a retirar carnes, ovos e leite da sua alimentação no fim de 2016. A mudança no hábito de consumo foi reflexo de um curso de culinária vegana que fez no Rio de Janeiro. Ela largou o Direito e decidiu se dedicar ao que era um hobbie, a culinária, e abrir o próprio negócio, o Pura Bali.

"No início, até trabalhava com carne, mas depois decidi tirá-la do cardápio de vez. Depois, no final de 2017, fui para Bali, na Indonésia, onde fiz um curso de culinária vegana crudívora, que só trabalha com comidas cruas. Voltei para o Espírito Santo e abri meu espaço em Vitória com foco nessa área" Natassia Miranda da Silva - chefe de cozinha

A chefe diz que a demanda por alimentos mais saudáveis é crescente no Estado. Como as pessoas ainda gostam muito da chamada “junk food” - aquelas ricas em calorias e vazias de nutrientes, - alguns pratos que ela serve são inspirados nelas, como é o caso do hambúrguer e dos tacos mexicanos. Para transformá-los, substituiu a carne tradicional de ambos por uma base feita de grãos e leguminosas, como grão-de-bico e feijão.

Data: 14/01/2020 - ES - Vila Velha - Renata Penna Lomba, sócia do restaurante Mãe Divina Crédito: Carlos Alberto Silva

Já Renata Penna Lomba, 48, é sócia de um restaurante vegano em Vila Velha, o Mãe Divina . Ela lembra que, quando o local começou a funcionar, há cinco anos, percebeu uma certa curiosidade e modismo por parte das pessoas com relação ao veganismo.

"Mas depois de algum tempo, começamos a perceber que a clientela estava comprando a proposta de ter uma nova consciência e uma nova maneira de enxergar a alimentação " Renata Penna Lomba - sócia de um restaurante vegano em Vila Velha

Além de vegano, o restaurante procura servir apenas alimentos orgânicos. Entre os itens que produzem estão os leites vegetais de coco e de castanhas, a carne de jaca, a carne seca de cogumelos e versões veganas de pratos conhecidos como feijão-tropeiro, linguiça, feijoada e acarajé.

“O movimento aumentou muito com o tempo, cerca de 80% desde que abrimos. Percebemos, inclusive, que pessoas se tornaram vegetarianas e veganas com a influência do restaurante. Elas contam que tiveram melhora na saúde, nas taxas de colesterol ao fazer exames de sangue”, destaca.

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