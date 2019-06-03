Marca de maquiagem cria pincéis veganos com mais de 50 opções

. Crédito: Reprodução/ Instagram @newfacebrushes

A marca Newface Brushes oferece ao mercado opções com cerdas naturais livres de crueldade animal, sintéticas e de origem vegetal (escovas de fibra de coco), compreendendo mais de 50 itens diferenciados para as diversas necessidades dos amantes da maquiagem.

São 7 pincéis para cobertura de pele, 5 tipos para cobertura de pequenas áreas, 9 tipos para acabamento da cobertura de base, 3 tipos específicos para camuflar (tatuagem, cicatrizes e manchas), mais de 30 opções para definir o olhar (cobertura de pálpebra, sombra, esfumado, definição das sobrancelhas e delineados), além de uma variedade de kits.

Segundo os técnicos da marca, são inúmeras as vantagens da utilização de pincéis específicos para cada etapa da maquiagem e área facial, pois cada região da face é composta por diferentes contornos e necessidades e a utilização de acessórios adequados garante um melhor resultado final. Outra vantagem é a absorção correta dos produtos por cada região, sendo que cada tipo de pincel carrega uma especificidade de acordo com seu uso, ou seja, produtos à base de pó e líquidos, entre outros, necessitam de ferramentas que absorvam e criem camadas precisas em diferentes regiões do rosto.

Para se obter uma maquiagem perfeita, é fundamental o uso de bons pincéis que proporcionem uma leitura em HD, quando se obtém uma cobertura de pele sem resíduos e acúmulo de produtos sobre linhas ou vincos da face. Para aplicação da base, que define a estrutura e qualidade de leitura HD do makeup, os pincéis de topo pleno e macios são os mais indicados para um resultado surpreendente.

Já os pincéis mais adequados para criar cobertura de pálpebra e, ao mesmo tempo, dar profundidade ao olhar (côncavo), são os pequenos com cerdas bem macias e irregulares, assim como para criar um bom delineado aconselha-se o uso de um pincel chanfrado. Para o contorno da face, o ideal é usar um pincel cônico, com cerdas bem macias e longas.