Justiça mantém preso motorista envolvido em acidente que matou alunos do Ifes no ES

José Carlos Batista de Mello, foi autuado por duplo homicídio culposo. Raysla Hérlem Rangel de Oliveira e Jessé Araújo Martins dos Santos morreram no último sábado (10)

Publicado em 13 de maio de 2025 às 15:41

Raysla Hérlem Rangel de Oliveira e Jessé Araújo Martins dos Santos Crédito: Redes sociais

Dois alunos do Ifes Santa Teresa morrem em acide Crédito: Redes sociais

De acordo com a Polícia Civil, o teste do bafômetro feito em José Carlos deu positivo, indicando que estava sob efeito de álcool no momento do acidente. Ele foi autuado por duplo homicídio culposo na direção de veículo automotor— quando não há intenção de matar. A decisão pela prisão preventiva foi tomada durante a audiência de custódia e assinada pela juíza Raquel de Almeida Valinho.>

No termo, a juíza disse que 'a análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, a chamada fumaça do cometimento do delito'. >

"Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que a conduta do indiciado culminou no óbito de duas pessoas, sendo claro que, em liberdade, o indiciado coloca em risco a ordem pública e a instrução processual, estando evidente, em cognição sumária, o perigo na liberdade no caso concreto", escreveu a juíza Raquel de Almeida Valinho, na decisão em que decretou a prisão preventiva do suspeito.>

Motorista está em presídio de Aracruz, diz Sejus A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), responsável pela administração do sistema penitenciário do Espírito Santo, informou nesta terça-feira (13) que José Carlos Batista de Mello está Centro de Detenção Provisória de Aracruz.

Resumo do caso

10 de maio (sábado à tarde): um carro Fiat Strada sai da pista na rodovia ES 261 e despenca em uma ribanceira, no município de Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo;

Raysla Hérlem Rangel de Oliveira, sem idade divulgada, tem a morte confirmada ainda no local do acidente. Jessé Araújo Martins dos Santos, de 18 anos, chega a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resiste e morre durante o atendimento;

O motorista do veículo, José Carlos Batista de Mello, de 68 anos, conhecido como “Zé Bolacha”, é retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros, atendido pelo Samu e realiza o teste do bafômetro, que aponta ingestão de álcool. Após o socorro, ele é conduzido à Delegacia Regional de Aracruz, onde é preso em flagrante e autuado pela Polícia Civil por duplo homicídio culposo na direção de veículo automotor;



Raysla e Jessé eram estudantes do ensino médio integrado aos cursos Técnico em Informática para Internet e Técnico em Agropecuária Integrado, respectivamente. Ambos tinham famílias na Serra, na Grande Vitória, onde foram velados e sepultados. Os jovens teriam pegado carona com o motorista do carro no momento em que o acidente aconteceu;



Em nota, o Ifes campus Santa Teresa, falou em "profunda tristeza" após a morte dos estudantes. >

A reportagem tenta contato com a defesa do motorista preso. O espaço segue aberto para posicionamento. >

