O que a escolha do nome Leão XIV tem a ver com a dignidade do trabalhador?

A escolha do nome Leão XIV, ainda que simbólica, carrega em si um potencial profundo de ressignificação no campo da dignidade do trabalhador. Trata-se de uma evocação direta a Leão XIII, figura central de um dos momentos mais desafiadores da história da Igreja Católica e do mundo ocidental — o fim do século XIX.



O nome é um estandarte que convoca não apenas a memória de uma doutrina social cristã inaugural, mas também nos impõe um espelho sobre os dilemas do presente, especialmente diante da nova revolução produtiva marcada por tecnologias disruptivas.