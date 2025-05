Mundo

Quem foi Leão 13 e outras 3 questões sobre o nome do papa

O cardeal Robert Prevost escolheu o nome Leão, que já foi usado 22 vezes na história da Igreja Católica, para exercer seu papado.

Prevost é considerado um reformista e trabalhou por muitos anos como missionário no Peru , onde se tornou bispo.

Ele também tem nacionalidade peruana, e é lembrado com carinho como uma figura que trabalhou com comunidades marginalizadas.

1. Por que os papas escolhem nomes diferentes?

2. Por que o novo papa escolheu Leão 14 como nome?

Ele foi o 45º papa da história, e ficou conhecido por seu compromisso com a paz.

Reza a lenda que a aparição milagrosa dos santos Pedro e Paulo durante o encontro entre o papa Leão 1° e Átila, rei dos hunos, em 452 d.C., fez com que este último desistisse de invadir a Itália.

3. Quem foi Leão 13?

Eleito em 1878, ele foi o 256º ocupante do trono de São Pedro, e liderou a Igreja Católica até sua morte em 1903.>

Veronique Lecaros, que tem doutorado em teologia católica pela Universidade de Estrasburgo, na França, e é chefe do departamento de teologia da Pontifícia Universidade Católica do Peru, acredita que Prevost pode ter escolhido o nome Leão para defender a posição de Leão 13, que é a de se envolver em questões sociais.>

"Leão 13 foi o primeiro papa a falar sobre esses temas. Ele denunciou as condições desumanas dos operários no capitalismo europeu do século 19. Isso foi um marco na forma como a Igreja se interessa pelo sofrimento e pelas questões sociais", ela afirmou à BBC News Mundo.