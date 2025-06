Idoso é atropelado e motorista foge sem prestar socorro em Castelo

Um idoso de 63 anos ficou ferido após ser atropelado no Centro de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (5). Em imagens registradas por uma câmera de segurança (veja acima) ele aparece atravessando a Avenida Nossa Senhora da Penha, fora da faixa de pedestres, e sendo atingido por um carro.>