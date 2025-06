ES 164

Motociclista morre em colisão com picape e carreta em Vargem Alta

Laudenir Riquieri Gomes, de 56 anos, foi socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, mas morreu após dar entrada no hospital

A PM registrou em boletim de ocorrência que, conforme relatos de testemunhas no local, o piloto da moto teria colidido na lateral da picape — uma Volkswagen Saveiro — e, em seguida, na lateral da carreta. Os dois motoristas não se feriaram e permaneceram no local. Como não tinha CNH, o motorista da picape, um homem de 48 anos, foi encaminhado à delegacia. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. O condutor da carreta foi liberado com o veículo. >