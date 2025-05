Trânsito

Duas pessoas morrem e uma fica ferida em acidente na BR 101 em João Neiva

Colisão entre dois carros ocorreu no km 205, no fim da manhã desta terça-feira (13); imagens mostram os veículos com a parte da frente amassada

Publicado em 13 de maio de 2025 às 13:12 - Atualizado há 12 horas

Veículos envolvidos no acidente com morte na BR 101 em João Neiva Crédito: Leitor / Montagem A Gazeta

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um grave acidente envolvendo dois carros - um Volkswagen Crossfox e um Hyundai HB20 - na altura do km 205,5 da BR 101, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, no fim da manhã desta terça-feira (13), por volta de 11h30. A informação foi confirmada pela Eco101 e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A PRF detalhou que houve interdição total da rodovia, mas, por volta de 13h49, o trânsito passou a fluir lentamente pelo acostamento. >

Segundo a PRF, os mortos são o motorista do Volkswagen CrossFox, de 28 anos, que morreu dentro da ambulância durante o socorro, e o passageiro que estava com ele no veículo, um homem de 72 anos, que morreu no local. Os nomes das vítimas não foram divulgados. O condutor do Hyundai HB20, um jovem de 22 anos, foi socorrido com ferimentos de gravidade média para o Hospital São Camilo, em Aracruz, conforme informou a PRF.>

Imagens mostram os dois veículos com as frentes bastante avariadas, mas ainda não foram dados mais detalhes sobre a dinâmica da batida. Conforme a Ecovias 101, a ocorrência está em andamento. A pessoa ferida foi socorrida com ferimentos considerados médios e levada para um hospital. “Para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF e do Samu”, disse a Ecovias 101.>

Atualização 13/05/2025 - 14:16hrs A matéria foi atualizada às 14h16 com informações de nota enviada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF.

