Trânsito

Acidente entre 3 carros deixa feridos e interdita BR 101 em Linhares

Colisão ocorreu na manhã desta terça-feira (13); PRF informou que três pessoas ficaram feridas, sendo que uma delas chegou a ficar presa às ferragens

Publicado em 13 de maio de 2025 às 08:14 - Atualizado há 13 horas

Acidente na BR 101, em Linhares Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um acidente envolvendo três carros interditou totalmente a BR 101, no km 152, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (13), por volta das 7h20. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, três pessoas ficaram feridas, sendo duas delas em estado grave. A corporação informou que a via foi totalmente liberada às 8h40. >

Conforme a corporação, se envolveram no acidente um Fiat Palio, Um Renault Kardian e uma caminhonete Fiat Toro. O condutor do Palio sofreu ferimentos médios, e o motorista e um passageiro do Kardian foram socorridos em estado grave. Já o motorista da Toro saiu ileso. Os motoristas dos dois carros menores ficaram presos às ferragens do veículo. O Corpo de Bombeiros atuou na ocorrência para resgatá-los. Todos os feridos socorridos e levados para o Hospital Rio Doce, no mesmo município. >

O acidente aconteceu perto do Posto da PRF em Linhares. Ainda não há mais detalhes sobre a dinâmica do acidente, mas há a suspeita de que um dos condutores tenha tido um mal súbito ou dormido ao volante. É investigada também a possibilidade de que uma das vítimas feridas, que estava no Palio, estaria sem o cinto de segurança, porque teria sido arremessada para fora do veículo.>

Em nota, a Ecovias 101 informou que para o atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF, Samu e Corpo de Bombeiros. >

>

A BR-101, km 152, em Linhares-ES, foi liberada após o atendimento do acidente. Trânsito voltando ao normal. — PRF - Espírito Santo (@PRF191ES) May 13, 2025

