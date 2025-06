Ônibus do Transcol atola ao fazer percurso em avenida na Serra

Um ônibus do Transcol atolou na lama enquanto fazia o percurso na Avenida Porto Príncipe, em Porto Dourado, na Serra , nesta terça-feira (3). O coletivo da linha 892 (T. de Laranjeiras x Porto Dourado) estava com seis passageiros quando ficou preso no lamaçal por volta das 6h35. O veículo foi retirado às 8h50. A cena inusitada assustou quem vive na região, mas já era esperado, pois a via fica constantemente na mesma situação.>

"Eles (Prefeitura) ficam com essa desculpa de não asfaltar para passar esgoto e fluvial, mas até agora nada do asfalto. Fica sempre enlamaçado por causa da chuva. A prefeitura sempre manda a máquina para nivelar o barro, mas teve uma vez que eles passaram em um dia e o buraco ficou pior porque o barro estava mole e começou a chover. Não passava nada e os ônibus nem estavam entrando, paravam na entrada do bairro para as pessoas irem andando. Só que é complicado até para andar. Precisamos que seja asfaltado", disse o estudante David de Assis, que mora na avenida. >

Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), os passageiros que estavam no veículo receberam apoio da equipe operacional para seguirem até os respectivos destino. >

"A ocorrência causou prejuízo temporário ao andamento da operação da linha, e a Ceturb-ES está acompanhando o caso junto à operadora responsável", explicou. >

A Prefeitura da Serra disse, em nota, que iniciou esta semana os serviços de patrolamento e passagem de máquina rolo-compressor na Avenida Porto Príncipe.>

"No entanto, as ações foram interrompidas devido ao excesso de água no solo e, em caso de tempo firme e secamento de solo, as atividades serão retomadas na quarta-feira (04). Além dessas ações a Secretaria de Obras (Seob) está realizando obras de drenagem e pavimentação em 27 ruas do bairro Porto Dourado, incluindo a duplicação da avenida Porto Dourado", frisou. A administração ainda disse que um projeto para drenagem e pavimentação da avenida Porto Príncipe já está concluído, e o orçamento está em elaboração. "Após a captação dos recursos, a obra será incluída no cronograma da secretaria", finalizou. >

