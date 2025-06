Segurança nas estradas

Mapa dos radares: saiba onde tem fiscalização na BR 101 e na Rodovia do Sol no ES

Equipamentos instalados às margens das rodovias são voltados para reforçar a segurança viária e para redução da velocidade nas pistas

Motoristas e motociclistas que trafegam pela Rodovia do Sol (ES 060) e pela BR 101 precisam ficar atentos para não exagerar na velocidade. Estão em funcionamento 60 radares nas duas vias que cortam o Espírito Santo . Confira mais abaixo o mapa e a lista com os locais onde os equipamentos estão implantados.>

'Vingança' pode estar por trás de assassinato de vereador no ES

Mapa dos radares: saiba onde tem fiscalização na BR 101 e na Rodovia do Sol no ES

Na via estadual, segundo painel do Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES), são 44 equipamentos em funcionamento em trechos dentro de cidades como Vila Velha, Guarapari, Anchieta e Marataízes. Já na rodovia federal, segundo a Ecovias101 (antiga Eco101), são 16 controladores de velocidade nas proximidades das sete praças de pedágio, de Norte a Sul do Estado.>