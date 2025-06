Estatísticas da segurança

ES encerra maio com menor número de homicídios em 29 anos; Vitória também é destaque

Levantamento divulgado pelo governo d ainda mostra que pelo menos 43 cidades estão há mais de 60 dias sem mortes violentas, com destaque para Vitória, que registra 75 dias sem esse tipo de crime

Publicado em 1 de junho de 2025 às 13:50

Levantamento revela que mortes violentas estão em queda no Estado Crédito: Fernando Madeira

O Espírito Santo terminou o mês de maio com 64 assassinatos, registrando a menor soma de homicídios e feminicídios para o período desde 1996. Dados revelados pelo governo do Estado na manhã deste domingo (1º) mostram que, ao todo, há 19,2% de redução de mortes violentas no território capixaba, com queda nos números em todas as regiões. O destaque ficou com a capital Vitória, que registra 75 dias sem esse tipo de crime. Outros 43 municípios do Estado estão há mais de 60 dias sem óbitos, aponta o governo. >

Em 2025, o Espírito Santo registrou 319 homicídios dolosos, sendo que, no mesmo período de cinco meses em 2024, foram registradas 395 mortes violentas, ou seja, são 76 homicídios a menos.>

Segundo o levantamento do governo estadual, a Região Metropolitana da Grande Vitória também apresenta o seu melhor resultado da série histórica, com 152 casos registrados e redução de 21,2% no comparativo com janeiro a maio do ano passado.>

“Até o dia 31 de maio, 24 municípios do Estado não haviam registrado nenhum assassinato. São eles: João Neiva, Águia Branca, São Roque do Canaã, Mantenópolis, São Domingos do Norte, Santa Teresa, Muniz Freire, Apiacá, Ibitirama, Presidente Kennedy, Bom Jesus do Norte, Venda Nova do Imigrante, Castelo, Jerônimo Monteiro, Rio Novo do Sul, Marilândia, Alto Rio Novo, Laranja da Terra, Alfredo Chaves, Vila Pavão, Santa Leopoldina, Iconha, Dores do Rio Preto e Muqui (município há mais tempo sem homicídios no Espírito Santo, com 1.417 dias)”, divulga o Executivo estadual.>

O governador Renato Casagrande destaca que o registro de mais um mês com resultados históricos na queda dos índices de violência letal no Espírito Santo faz parte das políticas de segurança elaboradas com o programa Estado Presente em Defesa da Vida.>

“O mais importante é que estamos reduzindo os indicadores em relação ao melhor resultado da história, que ocorreu em 2024. Não apenas homicídios, mas estamos com redução de diversos crimes, o que mostra que a nossa política de segurança, que é uma ação de governo, com diversas áreas envolvidas, além do investimento em tecnologia, em infraestrutura e na valorização profissional, tem dado resultados. Vamos seguir investindo forte, tratando o tema dentro do meu gabinete, para que o Espírito Santo possa estar entre os cinco estados mais seguros para se viver no País”, afirma Casagrande.>

Já o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, agradeceu às forças de segurança pelo trabalho nas ruas, que reflete os números de mortes em queda.>

“Temos buscado a proteção integral das famílias capixabas, mas sabemos que o bem mais importante é a vida [...] Parabenizo nossos policiais pelo empenho no combate ao crime, pelo prisão de lideranças de organizações criminosas e pelo uso da tecnologia para chegar aos assassinos e os colocar na cadeia. Estamos em um caminho que o criminoso deve começar a pensar duas vezes antes de matar no Espírito Santo”, pondera Damasceno.>

Redução das mortes de mulheres

Segundo o governo estadual, outro dado relevante apresentado com o fechamento dos cinco primeiros meses no Espírito Santo é a redução das mortes violentas de mulheres. Ao todo, foram 35 assassinatos em 2025, contra 39 no mesmo período de 2024, com o registro de 13 feminicídios este ano ante 15 no ano passado. Redução de 13,3% em relação ao índice de mortes causadas por situação de violência doméstica. >

“Temos um grande esforço por parte das nossas forças de segurança para impedir esse tipo de crime bárbaro e proteger as mulheres do Estado de agressores. Infelizmente não conseguimos evitar alguns casos, mas temos essa importante redução, que esperamos manter por todo o restante do ano”, pontua o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno.>

