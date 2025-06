Convite à saúde

A Gazeta conhece e mostra como é a nova ciclovia até Ponte da Madalena

A região já era procurada antes das obras por ciclistas e corredores em Vila Velha. Mas agora, com uma estrutura própria, virou uma área "queridinha" de moradores da cidade

Uma reforma promovida entre a Praia de Itaparica e a Barra do Jucu, em Vila Velha , mudou a cara da região e passou a oferecer um novo ambiente para o turismo e também para a prática de exercício físico. A região já era procurada antes das obras por ciclistas e corredores. Mas agora, com uma estrutura própria, virou uma área "queridinha" de moradores da cidade . >

A nova Ponte da Madalena, na Barra do Jucu, foi reaberta ao público em janeiro deste ano. O investimento na estrutura, que havia desabado em 2017, foi de R$ 11.183.547,02.>

Uma das novidades da Ponte da Madalena é o Memorial do Congo, homenagem a uma das mais importantes manifestações culturais capixabas. Idealizado pelo carnavalesco Petterson Alves, o monumento celebra a memória de mestre Alcides, mestre Honório e todos os conguistas que preservam essa tradição no Espírito Santo.>

A estrutura, composta por casacas de 6 e 7 metros de altura e tambores de 1,3 metro, exibe cores que remetem às raízes culturais e à ancestralidade dos povos originários e africanos. O verde representa a Banda de Congo Jacarenema, o azul faz alusão ao legado de mestre Honório e às raízes da Barra do Jucu, enquanto o amarelo e o vermelho homenageiam mestre Alcides.>

Construída em 1896, inicialmente com vigas de madeira, a Ponte da Madalena desabou no dia 3 de dezembro de 2017 devido às fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo. Na época, o nível do Rio Jucu aumentou e provocou uma correnteza, que destruiu a estrutura.>