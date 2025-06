Trecho da BR 101 na Serra terá sistema 'pare e siga' nesta quarta-feira (4)

A Ecovias 101, responsável pela via, informou que o “Pare e Siga” será dinâmico, com liberação alternada do tráfego nos dois sentidos, o que pode gerar retenções pontuais. A concessionária orienta motoristas a redobrar a atenção ao passar pelo trecho e a programar os deslocamentos com antecedência. Caso chova, a operação poderá ser reagendada.>