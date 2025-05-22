Motociclista é flagrado fazendo malabarismo com as pernas em trecho da BR 101 na Serra

Um motociclista foi flagrado pilotando a moto com apenas uma das mãos enquanto fazia malabarismo com as pernas na BR 101, trecho da Rodovia do Contorno, na Serra . O caso viralizou nos últimos dias, mas foi registrado na sexta-feira (16). O piloto balança as duas pernas, que estão no mesmo lado, contrárias à posição natural de quem conduz um veículo deste tipo.

No vídeo (veja acima) feito por um passageiro que estava em um carro atrás, é possível ver que o motociclista fica quase um minuto com as "pernas no ar", fazendo manobras e ultrapassando outros veículos, como caminhões. A ação de acordo com o artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) se enquadra como gravíssima, e por si só gera suspensão do direito de dirigir, com multa de R$ 293,47.

Motociclista foi registrado pilotando a moto enquanto fazia malabarismo com as pernas e com uma mão só no guidão na BR-101, na Rodovia do Contorno, na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta

As imagens mostram o motociclista de capacete e camisa azul na pista da direita com as duas pernas para o lado esquerdo da moto. Enquanto o homem pilota, ele balança as pernas diversas vezes. O motociclista continua com o malabarismo para ultrapassar um carro e um caminhão e segue pela rodovia. Durante todo o percurso filmado, o homem está apenas com uma mão no guidão.

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O passageiro, que preferiu não se identificar, contou ao g1 que já viu o mesmo motociclista fazendo as mesmas manobras outras vezes no mesmo trecho no sentido Cariacica. "Já vi três vezes em dois meses, sempre no mesmo trecho. Essa pessoa não tem amor a vida, além disso, ele ficava atrás do caminhão, fazia zigue-zague, colado na traseira do caminhão", comentou.

O que diz a lei

O artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) define diversas infrações específicas para motocicletas, motonetas e ciclomotores. A infração mais grave é a condução de moto/motoneta/ciclomotor realizando malabarismos ou equilibrando-se em uma roda (empinando), que acarreta multa e suspensão do direito de dirigir.

O superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Wermeson Pestana, explicou sobre a infração cometida e o risco que ela traz para o próprio motociclista e outros motoristas. "É uma imagem que chama a atenção. Além de estar cometendo uma infração, ele quer mostrar isso, incita até outras pessoas a cometer outras infrações de trânsito. Eles acreditam que não vão ser fiscalizados. Ele está em uma forma inadequada, um motociclista é um veículo de duas rodas em que o condutor precisa estar na posição montada e transitando em segurança e ali ele não está e comete um crime de trânsito", disse.

A PRF reforçou que qualquer pessoa pode fazer uma denúncia sobre conduta inadequada no trânsito. "A pessoa pode entrar em contato via Ciodes, 190. Aí a gente vai flagrar e se tiver crime a gente vai conduzir ao delegado de plantão", destacou. Ainda segundo o CTB, usar o celular enquanto dirige também é considerado uma infração gravíssima. A penalidade é uma multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).