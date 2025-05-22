Veja quem são funcionários vítimas da explosão em fábrica de São Mateus

Vítimas da explosão em fábrica de São Mateus: Lorran à esquerda e Kauã à direita Crédito: Montagem com fotos de Acervo Pessoal

No momento da explosão na fábrica termoquímica na localidade de Paulista, em São Mateus , no Norte do Espírito Santo, ocorrida na manhã de quarta-feira (21), havia dois funcionários trabalhando no local. Lorran Marques da Conceição, de 19 anos, morreu no momento do acidente, e a outra vítima é Kauã Felix Rocha, da mesma idade, que sofreu queimaduras e foi levado de helicóptero para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra, referência para esse tipo de atendimento médico.

A reportagem de A Gazeta conversou com Raiane Nunes Felix, mãe de Kauã, que contou que foi ao hospital no mesmo dia do acidente para reconhecer o filho, que está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ela afirma não ter recebido informações sobre o estado de saúde do jovem, e disse que deve fazer uma nova visita nesta quinta-feira (22) para saber como ele está.

"Ele tinha se casado recentemente, estava feliz. Trabalhava na fábrica há cerca de um ano e meio e gostava do trabalho, gostava do patrão", disse a mãe de Kauã.

Jovem que morreu era funcionário recente

O rapaz que morreu em decorrência da explosão, Lorran Marques da Conceição, de 19 anos, segundo a prima, estaria fazendo um trabalho manual quando o acidente ocorreu. Helen Kerlle Marques da Silva, de 36 anos, disse que a família do primo mora próximo ao local e que ouviu a explosão. O jovem foi reconhecido pelas vestimentas e os calçados que ele usava.

“A explosão foi muito forte. Todo mundo foi atrás para ver o que tinha acontecido. Reconhecemos as vestimentas e os calçados que ele usava. A minha mãe foi lá. Familiares reconheceram ele”, disse a prima de Lorran.

A Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada às 12h20, e que o corpo de Lorran foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.

O outro lado

Um representante legal da Voi Termoquímica, responsável pela fábrica, se posicionou sobre o ocorrido, mencionando "falha humana" como possível causa da explosão. Em entrevista à repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, Camilo Hemerly alegou que o acidente ocorreu em função de "um rompimento de gás devido a estímulo mecânico", provavelmente, segundo o sócio da empresa, causado por falha humana. Ele disse que o funcionário que morreu e o que ficou ferido "têm seguro de vida fornecido pela empresa, que também já presta todo apoio aos familiares".

Camilo disse ainda que "a fábrica é 100% regulamentada e o galpão, onde o acidente aconteceu, foi construído seguindo recomendações do Exército Brasileiro". Segundo ele, o local da explosão "trata-se de uma nova unidade, inaugurada há pouco mais de um ano", explicou o sócio da empresa.

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