Explosão em fábrica mata funcionário e deixa outro ferido em São Mateus

Lorran Marques da Conceição, de 19 anos, estava trabalhando no local havia pouco tempo; outro trabalhador foi levado para um hospital na Serra

Um incêndio em uma fábrica na localidade de Paulista, na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, por volta das 10h desta quarta-feira (21), matou um jovem de 19 anos, funcionário do estabelecimento. Segundo familiares, Lorran Marques da Conceição estava trabalhando no local havia pouco tempo. Outra pessoa, ainda não identificada, foi socorrida com queimaduras. >