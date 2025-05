Tragédia

Explosão com morte em São Mateus pode ter sido falha humana, diz empresa

Lorran Marques da Conceição, de 19 anos, trabalhava na empresa e morreu na explosão, que ocorreu por volta das 10h desta quarta-feira (21)

Após uma explosão em uma fábrica de explosivos matar um funcionário e deixar outro ferido nesta quarta-feira (21), na comunidade de Paulista, na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, um representante legal da Voi Termoquímica no município se posicionou sobre o ocorrido, mencionando "falha humana" como possível causa do acidente. Lorran Marques da Conceição, de 19 anos, morreu no local, e outro homem, que não foi identificado, sofreu queimaduras e foi socorrido em um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra.>