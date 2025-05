Acidente em fábrica

Explosão em fábrica: funcionário ferido chega de helicóptero a hospital no ES

Vítima sofreu queimaduras no corpo e foi levada por helicóptero do Notaer de São Mateus, onde ocorreu a explosão em uma fábrica, para hospital na Serra; outro funcionário morreu no acidente

Publicado em 21 de maio de 2025 às 14:01

O funcionário ferido na explosão em uma fábrica na localidade de Paulista, na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, por volta das 10h desta quarta-feira (21), foi levado de helicóptero para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra. Ele deu entrada na unidade por volta das 13h, e a chegada da aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) foi flagrada pelo repórter fotográfico Fernando Madeira, de A Gazeta. O acidente matou outro trabalhador, identificado como Lorran Marques da Conceição, de 19 anos. >

Além do Notaer, o Corpo de Bombeiros informou que equipes foram acionadas para a ocorrência. “No local, um óbito confirmado e uma vítima grave confirmada. Notaer levou para o hospital na Serra. A fábrica tinha alvará de funcionamento. A princípio, está legalizada. Agora é trabalho da perícia”, disse o Tenente Davi Pedroza, do Corpo de Bombeiros, em entrevista ao Gazeta Meio Dia.>

Vítima de explosão em São Mateus é levada de helicóptero para hospital na Serra 1 de 8

Prima de Lorran, Helen Kerlle Marques da Silva contou que o jovem trabalhava na empresa havia pouco tempo e estava manuseando material explosivo quando o acidente aconteceu. Segundo ela, só haviam duas pessoas na fábrica naquele momento: ele e o colega que ficou ferido. Parentes a reconheceram por vestígios das vestimentas e dos calçados. >

“A explosão foi muito forte. Ele estava manuseando o material e ele foi a vítima que morreu. Só tinham duas pessoas naquele momento lá. Estamos aguardando a perícia para fazer o recolhimento. A família reconheceu as vestimentas e os calçados dele. Familiares viram os vestígios dele”, comentou a prima de Loran. >

>

Vítima da explosão em fábrica de São Mateus é Lorran Marques da Conceição, de 19 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Moradores da região relataram um barulho bem alto de explosão, que causou um tremor. Há registros de residências com vidros quebrados. Os Bombeiros informaram que a ocorrência está em andamento e que ainda não possui mais detalhes para fornecer no momento. Em imagens, é possível ver bastante fumaça, o desespero de pessoas no entorno e também a movimentação da viatura dos bombeiros.>

A Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada às 12h20, e que o corpo de Lorran foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta