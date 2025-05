Sem luz

Contorno do Mestre Álvaro ainda não tem previsão para ser iluminado

Inaugurada em dezembro de 2023, na Serra, a rodovia segue às escuras após um ano e meio da abertura para os veículos

Inaugurado em dezembro de 2023, o Contorno do Mestre Álvaro , na Serra , segue às escuras. Passado um ano e meio desde a abertura da via para os veículos, o trecho segue sem previsão para ser iluminado.>

Explosão com morte: imagens aéreas mostram destruição e resgate no ES

O Ministério dos Transportes informou que a obra foi totalmente concluída em 2024 e ficaram pendentes somente as ligações elétricas, que devem ser executadas pela EDP, responsável pelo fornecimento de energia, para iluminação das intersecções.>

Segundo o ministério, o serviço já foi solicitado e a pasta aguarda a programação de execução dos serviços pela EDP. A concessionária, por sua vez, afirmou que está em contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) e aguarda a regularização de pendências técnicas dos padrões de energia, a ser realizada pelo órgão, para dar início à programação da ligação da energia elétrica.>

Questionado pela reportagem, o Dnit disse que está solucionando com a EDP essas questões técnicas. Nenhum dos órgãos, no entanto, informou quando isso será solucionado nem deu uma previsão de quando a via ganhará iluminação. >