Placa de radar gera confusão em motoristas no Contorno do Mestre Álvaro Crédito: Bernardo Bracony

Esperado há décadas e entregue em dezembro do ano passado , o Contorno do Mestre Álvaro segue sendo alvo de reclamações de motoristas que precisam usar a via. Desta vez, eles relatam que, mesmo sem radares instalados, existem placas de fiscalização eletrônica que obrigam os condutores a reduzirem a velocidade para 40 km/h no trecho. Além disso, não há, nenhuma outra sinalização prévia.

Um motorista usou as redes sociais para apontar o problema. Depois disso, uma placa avisando que a velocidade cairia para 40 km/h foi instalada, mas a confusão prosseguiu. Poucos metros antes há outra placa sinalizando o limite em 80 km/h.

Jullian Rouver, advogado especialista em trânsito, reforçou que a sinalização vertical é importante e requer estudos técnicos.

“As placas de fiscalização eletrônicas, preveem um estudo técnico desenvolvido pela engenharia do órgão competente pela via, que vai determinar a localização exata, quais as placas indicativas”, explicou o advogado.

Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), estabelece que nos locais onde houver redução do limite de velocidade, placas deverão indicar a redução gradual, o que não ocorre no Contorno do Mestre Álvaro.

Marcas na pista mostram freadas bruscas de motoristas no Contorno do Mestre Álvaro Crédito: Bernardo Bracony

O especialista reforça que, a deficiência na sinalização e até das placas de fiscalização eletrônica sem que haja um aviso anterior sobre redução de velocidade, pode causar acidentes. E o motorista que se envolver em algum incidente por conta dessas falhas, pode buscar indenização na Justiça.

"Pode buscar uma reparação civil pelos danos que tenha sofrido em relação à ausência ou ineficiência, ou, inclusive, pela ação ou omissão do órgão, desde que tenha a comprovação de que de fato esse sinistro ocorreu por essa ineficiência" Jullian Rouver - Advogado especialista em trânsito

Outro problema que a equipe da TV Gazeta constatou, foi a falta de iluminação no Contorno do Mestre Álvaro. A rodovia até tem postes instalados, mas ainda falta luz.

“Em relação ao que pode melhorar, por exemplo, são as placas indicativas, as placas, inclusive de advertências, as placas de regulamentação, curvas, acessos”, disse Jullian Rouver.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que o trecho segue com a sinalização provisória e que serviços complementares ainda estão sendo feitos, entre eles a instalação da iluminação nos acessos à rodovia.

"O DNIT esclarece que a instalação de toda a sinalização definitiva do Mestre Álvaro será concluída até o final de março, quando encerra o prazo de execução dos serviços. Para garantir a segurança dos trabalhadores que ainda realizam serviços em trechos específicos, estamos sinalizando para reduzir a velocidade", disse por meio de nota.