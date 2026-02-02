Acidentes mobilizam equipe do Notaer em três cidades do ES

Acidentes de trânsito mobilizaram a equipe aeromédica do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) em três cidades do Espírito Santo nesta segunda-feira (2). A primeira missão aconteceu na rodovia BR 262 , em Domingos Martins , na Região Serrana do Estado. Após uma batida entre dois veículos, o motorista de um caminhão ficou gravemente ferido e foi transferido de helicóptero para um hospital em Vitória .

Na mesma região, na cidade de Afonso Cláudio, uma motociclista de aproximadamente 30 anos se feriu gravemente ao colidir com um animal. Ela também foi levada por transporte aéreo para receber atendimento hospitalar. Por fim, outro motociclista precisou de atendimento após sofrer um traumatismo craniano causado por um acidente em Brejetuba, no Caparaó. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.